توخيل "جاسوس ألمانيا" بكأس العالم .. "الظالم العادل" استبعد بالمر وأرنولد وترك الإنجليز في حيرة قبل المونديال!

مع الاتفاق مع بعض قرارت توخيل فيما يخص القائمة، يجب لفت النظر أيضًا إلى "العدالة الظالمة" التي اتسم بها الألماني في اختيارته للمونديال.

نعم أرنولد لم يكن في قمة مستواه، ولكنه يستحق التواجد على حساب أي من "المصاب أغلب الوقت" جون ستونز الذي عاش موسمًا كارثيًا مع مانشستر سيتي، وكذلك ريس جيمس الذي لا يمكن الوثوق في لياقته.

ومن غير المنطقي أيضًا تواجد جيد سبنس الذي يعيش دوامة الهبوط مع توتنهام، على حساب أرنولد الظهير الذي يمتلك خبرة واسعة على أعلى المستويات الممكنة، حتى وإن هبط مردوده دوعًا ما.

أيضًا من غير المنطقي تواجد جوردان هندرسون لاعب برينتفورد وقائد ليفربول السابق الذي بدأ 21 مباراة فقط مع فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع استبعاد مورجان جيبس وايت المتألق مع نوتنجهام فورست، وآدم وارتون الذي لفت أنظار ريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي بفضل مستوياته المبهرة بصفوف كريستال بالاس هذا الموسم.

لويس هال وعدم ظهوره أمر غير منطقي أيضًا، لأن اللاعب متألق مع نيوكاسل، ماجواير ليس مبهرًا بالشكل الكافي؟ إذن ماذا أبهرك في دان بيرن لاعب نيوكاسل البالغ من العمر 34 سنة؟ حتى وإن ظهر بمستوى جيد في الموسم الجاري، فهو لا ينتمي لتلك المستويات العالية.

ظهور إيبيرتشي إيزي وضع بعض التساؤلات عليه كذلك، بسبب تذبذب مستواه مع آرسنال وابتعاده عن صورته المعروفة مع كريستال بالاس، لكن قدرة نجم المدفعجية على صناعة الفارق بالأوقات الصعبة وهو ما أثبته هذا الموسم، تشفع له بالتواجد بجانب كوبي ماينو العائد بقوة مع مانشستر يونايتد وجود بيلينجهام وإليوت أندرسون وديكلان رايس ومورجان روجرز.

وأخيرًا مع ملف الهجوم، ماذا يفعل نوني مادويكي بقائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم؟

توخيل سبق أن قال:"اختياراتي تعتمد بشكل كبير على خليط من المستوى وتاريخ اللاعب"

إسهامات مادويكي مع آرسنال خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي من حيث الأهداف المسجلة والمصنوعة، وصلت إلى 3 فقط، مقابل 18 لجارود بوين، 10 لكول بالمر، و18 لصالح مورجان جيبس وايت، و12 لفيل فودين.





لذلك وجود أي منهم كان أفضل بالنسبة لإنجلترا مقارنة بمادويكي، ولا يوجد أي تفسير لاستدعاء جناح المدفعجية، سوى أن توخيل يراه فيه شيئًا ما ويريد الاستفادة من قدرته الفائقة على المراوغة وسرعته في بعض الاختبارات الصعبة بالمونديال.

وأخيرًا مع مركز المهاجم الصريح، إيفان توني يستحق الظهور بكل تأكيد بعد موسمه الخارق تهديفيًا مع الأهلي السعودي، ولكن عدم دخول أي من دومينيك كالفيرت لوين أو داني ويلبك يطرح بعض التساؤلات.

واتكينز سجل 19 هدفًا بكل البطولات هذا الموسم، يتفوق على ويلبك 14 وكالفيرت لوين 15، ولكن مهاجم أستون فيلا أسلوبه لا يختلف كثيرًا عن هاري كين وتوني من حيث الحركية والمشاركة في بناء الهجمة والربط بين الخطوط.

كالفيرت لوين كان يمكنه منح الأسود حلًا مختلفًا، من حيث التفوق في الكرات العالية والهوائية، وهي أمور قد يلجأ لها الفريق في الأوقات الصعبة عندما يكون متأخرًا في النتيجة، ولكنه ربما وضع المدافع دان بيرن الذي يبلغ طوله أكثر من مترين بدلًا منه في هذه الحالات.



