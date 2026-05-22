علي سمير

توخيل "جاسوس ألمانيا" بكأس العالم .. "الظالم العادل" استبعد بالمر وأرنولد وترك الإنجليز في حيرة قبل المونديال!

شهرتك لا تكفي من أجل التواجد في قائمة إنجلترا لكأس العالم

"حتى أكون أمينًا معكم، أعتقد أن توماس توخيل تم تعيينه كجاسوس ألماني لدينا، بكل جدية، لقد تم إرساله لنا لإفساد صفوفنا مثلما يحدث في الحروب".

جملة قالها المدرب الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب، عندما تم تعيين توماس توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا، والآن تعود للصورة من جديد بعد الإعلان عن قائمة الأسود في كأس العالم 2026.

كثيرون شعروا بالصدمة من تعيين توخيل مدربًا لإنجلترا في البداية، بسبب الخصومة التاريخية التي جمعت البلاد مع ألمانيا لسنوات على الصعيدين السياسي والرياضي، نعم الأمور هدأت الآن، ولكن ليس لدرجة تعيين ألمانيًا كمدرب للأسود!


على كل حال، توخيل رد على الجميع في الملعب، حقق العلامة الكاملة وفاز بكل مباريات إنجلترا التي لعبها بتصفيات كأس العالم، وفاز 9 مرات من أصل 12 مباراة بشكل عام، وقدم الفريق تحت قيادته مستويات مميزة وتوازن كبير بين الدفاع والهجوم.

ووسط حالة التفاؤل والترقب للجماهير الإنجليزية والنقاد، خرج توخيل بقنبلة من العيار الثقيل في قائمته المونديال، ليؤكد أنه لا يخشى أي شيء ولا يضع حسابات للأسماء والشهرة.

    قائمة من الضحايا

    لعل العنوان الرئيسي لما حدث في الساعات الماضية هو "ليس من السهل أن تتواجد في قائمة توخيل بكأس العالم"، المهمة صعبة وتكاد مستحيلة، والأمور لا تبدو غير مفهومة للكثير من المتابعين.

    توخيل قرر استبعاد كل من :

    فيل فودين "مانشستر سيتي"، مورجان جيبس وايت "نوتنجهام فورست"، جارود بوين "وست هام" والمفاجأة الأكبر بتجاهل كول بالمر نجم تشيلسي الذي هبط مستواه بشكل واضح خلال الموسم الجاري.

    المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، تم تجاهل آدم وارتون رغم تألقه مع كريستال بالاس، جيمس جارنر نجم إيفرتون، والثنائي داني ويلبك نجم برايتون ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم ليدز يونايتد، وكذلك هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد وهارفي بارنز جناح نيوكاسل يونايتد.

    وأخيرًا، مع مفاجأة أخرى، وهي استبعاد ترنت ألكساندر أرنولد لاعب ريال مدريد الإسباني، وهو الأمر الذي دفع الأغلبية للشعور بالذهول من تجاهل نجم ليفربول السابق، رغم مستواه المتراجع مع الميرينجي في الفترة الأخيرة.


    وبنظرة منطقية بشكل أكبر من النواحي العاطفية، توخيل جعل شعاره "اسمك لا يكفيك للتواجد في قائمتي"، وأن الألماني يرفض الرضوخ لنجومية اللاعب وشهرته وشعبيته على حساب المنظومة والمردود الجماعي للفريق بشكل عام.

    الألماني ليس جاسوسًا كما قال ريدناب، ولكنه لا يريد تكرار ما حدث مع الجيل التاريخي لإنجلترا في العصر الحديث، ديفيد بيكهام وبول سكولز وستيفن جيرارد وواين روني وفرانك لامبارد وغيرهم، أساطير بفريق واحد دون تحقيق أي إنجاز، لغياب الجماعية والتعاون.

    النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، سبق أن تحدث عن تأثر معسكر الأسود وقتها بانتماء كل لاعب سواء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي وآرسنال، مما انعكس بالسلب كثيرًا على الفريق بشكل عام وروح التعاون به.

    أيضًا لدينا نموذج باريس سان جيرمان، لويس إنريكي الذي جاء لهدم جيل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، لخلق مجموعة أخرى بها عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي وغيرهم، ممن يعطون الأولوية للفريق على أي شيء آخر، ومن حق توخيل أن يسير بهذه الطريقة.

    هؤلاء استحقوا الاستبعاد

    إحقاقًا للحق، فيل فودين قدم واحدًا من أسوأ مستوياته مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، وبكل تأكيد ما فعله لا يجعله مؤهلًا لتقديم أي شيء مع المنتخب الإنجليزي بمحفل كبير مثل كأس العالم.

    سيتي تعرض لأزمات هجومية في المنعطف الأخير من الموسم الحالي الذي خسر فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي لصالح آرسنال، واحتاج وقتها لفودين الذي خذل الجميع وعلى رأسهم بيب جوارديولا.

    نفس الأمر بالنسبة لكول بالمر، اسم كبير ولاعب رائع، ولكنه عانى مع الإصابات في الموسم الجاري مع تشيلسي، ولم يلعب بنصف مستواه المعروف عنه مع البلوز.

    حتى ترنت ألكساندر أرنولد، فقد الكثير من بريقه بعدما تحول حلم انتقاله لريال مدريد إلى كابوس محقق، وانتشرت شائعات حول رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي هربًا من جحيم سانتياجو برنابيو.

    وحتى هاري ماجواير، رغم تحسن مردوده مع مانشستر يونايتد، إلا أن هناك من هم أفضل بمراحل بقائمة الأسود الثلاثة، ووجوده لن يضيف الكثير لو شارك أساسيًا بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    توخيل "العادل الظالم" بقائمة إنجلترا

    مع الاتفاق مع بعض قرارت توخيل فيما يخص القائمة، يجب لفت النظر أيضًا إلى "العدالة الظالمة" التي اتسم بها الألماني في اختيارته للمونديال.

    نعم أرنولد لم يكن في قمة مستواه، ولكنه يستحق التواجد على حساب أي من "المصاب أغلب الوقت" جون ستونز الذي عاش موسمًا كارثيًا مع مانشستر سيتي، وكذلك ريس جيمس الذي لا يمكن الوثوق في لياقته.

    ومن غير المنطقي أيضًا تواجد جيد سبنس الذي يعيش دوامة الهبوط مع توتنهام، على حساب أرنولد الظهير الذي يمتلك خبرة واسعة على أعلى المستويات الممكنة، حتى وإن هبط مردوده دوعًا ما.

    أيضًا من غير المنطقي تواجد جوردان هندرسون لاعب برينتفورد وقائد ليفربول السابق الذي بدأ 21 مباراة فقط مع فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع استبعاد مورجان جيبس وايت المتألق مع نوتنجهام فورست، وآدم وارتون الذي لفت أنظار ريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي بفضل مستوياته المبهرة بصفوف كريستال بالاس هذا الموسم.

    لويس هال وعدم ظهوره أمر غير منطقي أيضًا، لأن اللاعب متألق مع نيوكاسل، ماجواير ليس مبهرًا بالشكل الكافي؟ إذن ماذا أبهرك في دان بيرن لاعب نيوكاسل البالغ من العمر 34 سنة؟ حتى وإن ظهر بمستوى جيد في الموسم الجاري، فهو لا ينتمي لتلك المستويات العالية.

    ظهور إيبيرتشي إيزي وضع بعض التساؤلات عليه كذلك، بسبب تذبذب مستواه مع آرسنال وابتعاده عن صورته المعروفة مع كريستال بالاس، لكن قدرة نجم المدفعجية على صناعة الفارق بالأوقات الصعبة وهو ما أثبته هذا الموسم، تشفع له بالتواجد بجانب كوبي ماينو العائد بقوة مع مانشستر يونايتد وجود بيلينجهام وإليوت أندرسون وديكلان رايس ومورجان روجرز.

    وأخيرًا مع ملف الهجوم، ماذا يفعل نوني مادويكي بقائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم؟

    توخيل سبق أن قال:"اختياراتي تعتمد بشكل كبير على خليط من المستوى وتاريخ اللاعب"

    إسهامات مادويكي مع آرسنال خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي من حيث الأهداف المسجلة والمصنوعة، وصلت إلى 3 فقط، مقابل 18 لجارود بوين، 10 لكول بالمر، و18 لصالح مورجان جيبس وايت، و12 لفيل فودين.


    لذلك وجود أي منهم كان أفضل بالنسبة لإنجلترا مقارنة بمادويكي، ولا يوجد أي تفسير لاستدعاء جناح المدفعجية، سوى أن توخيل يراه فيه شيئًا ما ويريد الاستفادة من قدرته الفائقة على المراوغة وسرعته في بعض الاختبارات الصعبة بالمونديال.

    وأخيرًا مع مركز المهاجم الصريح، إيفان توني يستحق الظهور بكل تأكيد بعد موسمه الخارق تهديفيًا مع الأهلي السعودي، ولكن عدم دخول أي من دومينيك كالفيرت لوين أو داني ويلبك يطرح بعض التساؤلات.

    واتكينز سجل 19 هدفًا بكل البطولات هذا الموسم، يتفوق على ويلبك 14 وكالفيرت لوين 15، ولكن مهاجم أستون فيلا أسلوبه لا يختلف كثيرًا عن هاري كين وتوني من حيث الحركية والمشاركة في بناء الهجمة والربط بين الخطوط.

    كالفيرت لوين كان يمكنه منح الأسود حلًا مختلفًا، من حيث التفوق في الكرات العالية والهوائية، وهي أمور قد يلجأ لها الفريق في الأوقات الصعبة عندما يكون متأخرًا في النتيجة، ولكنه ربما وضع المدافع دان بيرن الذي يبلغ طوله أكثر من مترين بدلًا منه في هذه الحالات.


    الملعب هو الفيصل

    من بين جميع القوائم التي تم الإعلان عنها حتى الآن، يأتي الإنجليز على قمة الجدل والدهشة، خاصة أن قائمة توخيل تم تسريب أسماء المستبعدين منها تدريجيًا على مدار أمس، الخميس، وصولًا بالإعلان الرسمي اليوم.

    ما السر وراء ذلك؟ لا نعرف! ولكن الأهم هو أن الألماني رغم اتهامه بالجاسوسية من قبل هاري ريدناب، فهو المسؤول الأول عن اختياراته، وستتم محاسبته في النهاية وفقًا للمستوى والنتائج.

    بالنظر إلى نتائج توخيل مع إنجلترا سنجد أنه فاز 9 مرات وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

    انتصاراته كانت ضد : ألبانيا وصربيا ولاتفيا وأندورا مرتين لكل منهم بمجموع 8 انتصارات وفوز على ويلز.

    وأما تعثراته فكانت كالتالي : خسارة من السنغال 3/1، ومن اليابان 1/0 وتعادل مع أوروجواي 1/1.

    هل لاحظت شيئًا ما من هذه النتائج؟ إنجلترا تتعثر فقط أمام المنتخبات غير الأوروبية مع توخيل، وانتصرت في كل مواجهاتها مع الفرق من داخل القارة العجوز، وهو مؤشر خطير قبل مواجهة عالمية يلعب فيها الأسود أمام خصوم من جميع أنحاء الكوكب.

    إنجلترا مهمتها في دور المجموعات ليست صعبة، تلعب أمام كل من كرواتيا وغانا وبنما، ولكن الاختبار الحقيقي سيكون في مرحلة إقصاء المغلوب، فهل يرد توخيل بالملعب مرة أخرى؟ أم يلحق بجاريث ساوثجيت وكل من سبقوه بلا أي إنجاز؟!