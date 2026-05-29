إسبانيا | 12 عنبة للفوز بكأس العالم؟ كتيبة "الغضب الأحمر" تتخلى عن ريال مدريد لإكمال الثنائية التاريخية

لويس دي لا فوينتي قرر تجاهل جميع نجوم الميرينجي الإسبان

لو اكتشفنا يومًا ما أن أعضاء منتخب إسبانيا والمدرب لويس دي لا فوينتي، تناولوا 12 عنبة مطلع عام 2024 قبل الفوز باليورو، وليلة رأس السنة الحالية 2026 استعدادًا لكأس العالم القادم، فلا داعي للدهشة وإليكم السبب..

الأمر يتعلق بالطقوس التي تحدث في منتصف ليل يوم 31 ديسمبر من كل عام، حيث يتجمع المواطنون في الساحات العامة وشاشات التلفزيون، لانتظار آخر 12 دقة من الساعة قبل إعلان العام الجديد.

مع كل دقة ساعة يقوم الشخص بتناول حبة عنب واحدة، ولو ابتلع 12 حبة قبل بدء العام الجديد، فتقول الأسطورة إن عامه سيكون حافلًا بالحظ والمفاجآت السعيدة، حيث ترمز الحبات إلى شهور السنة.

يقال إن القصة ظهرت في خريف 1909 بعد المحصول الاستثنائي من العنب للمزارعين في منطقة أليكانتي، ولتجنب أي خسائر من الفائض الكبير، قاموا بترويج أن تناول العنب في رأس السنة يجلب الحظ، لذلك حرص الجميع على شراء المحصول ونجحت الفكرة.

وهناك رواية أخرى، من أواخر القرن التاسع عشر، تشير إلى أن هذا التصرف جاء للسخرية من الطبقة البرجوازية في إسبانيا، والتي كانت تحرص على اقتباس تصرفات الفرنسيين بتناول الشامبانيا والعنب خلال الاحتفالات برأي السنة في كل عام.

وبغض النظر عن أصل القصة، التقليد لا يزال متبعًا حتى الآن، وبعض المتاجر تقوم ببيع علبة صغيرة بها 12 عنبة تم تقشيرها وتجهيزها للأكل فورًا، لتسهيل القيام بهذه العادة.



هل تعتقد أن ذلك أمرًا غريبًا؟ ماذا عن مهرجان الكولاكو أو مهرجان "قفز الشيطان"، حيث يتم إحضار الأطفال الرضع الذين ولدوا خلال آخر 12 شهر، والقفز فوقهم بحدث ينظم سنويًا بقرية كاستريلو دي مورسيا في شمال إسبانيا.

الرجال يرتدون أزياء تقليدية بألوان حمراء وصفراء وأقنعة غريبة تجسد الشيطان، يركضون في الشارع ثم يقومون بالقفز من فوق الأطفال الذين تم وضعهم على مراتب في الشارع، ويقال إن ذلك يحدث للتطهير من الخطيئة والحماية من الأمراض.

    إسبانيا .. طبيعة جميلة وتضاريس معقدة

    البعض يعتقد إن إسبانيا عبارة عن مجموعة من الشواطىء والأماكن الطبيعية الجميلة فقط، ولكن في الحقيقة، هي تأتي في المركز الثاني ضمن الدول الجبلية في أوروبا خلف سويسرا صاحبة المركز الأول.

    وتتميز إسبانيا التي تقع في جنوب غرب أوروبا، بوجود هضبة ضخمة تحيط بها، وتقطعها عدة سلاسل جبلية، وتأتي هضبة الميسيتا الوسطى لتحتل قلب البلاد بالكامل وتتواجد بها العاصمة مدريد.

    وتمتلك الدولة أيضًا بعض الأنهار وعلى رأسها "الوادي الكبير" في الأندلس، بالإضافة إلى جزر البليار في البحر المتوسط وجزر الكناري البركانية في المحيط الأطلسي.

    إسبانيا بها العديد من الأماكن السياحية والمباني والمزارات العريقة، ومنها جامع قرطبة وقصر الحمراء في غرناطة، وكنيسة ساجرادا فاميليا وبركان جبل تيد الذي يعتبر أعلى قمة في البلاد.

    والآن دعونا نتحدث عن كرة القدم!


    المنتخب .. من عصر الغضب الأحمر إلى الكرة الجميلة

    ما لا تعرفه الأغلبية عن منتخب إسبانيا، هي أن بداية ظهور الفريق ارتبطت كثيرًا بالكرة البدنية والاندفاع الشرس الذي عرف عنه في 1920 خلال المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في أنتويرب، وتم إطلاق عليه لقب "لا فوريا روخا" أو الغضب الأحمر.

    إسبانيا تمتلك في جعبتها العديد من الألقاب، أكثرها في بطولة اليورو، حيث حققتها في 4 نسخ من ضمنها المسابقة الأخيرة في ألمانيا، بالإضافة إلى لقب كأس عالم وحيد في 2010، ودوري الأمم الأوروبية في 2023.

    إسبانيا مرت بفترات صعبة في تاريخها، وخرجت مبكرًا في العديد من المناسبات في المحافل الكبرى، رغم نجاح برشلونة وريال مدريد على الصعيد القاري، قبل أن تأتي ثورة "التيكي تاكا" في 2008.

    الفريق شهد طفرة غير مسبوقة، وحصد قلب يورو 2008 مع الراحل لويس أراجونيس ولعب كرة ممتعة اعتمدت على الاستحواذ، وفاز بكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا مع فيسنتي ديل بوسكي، وواصل الحفاظ على الكرة الجميلة بنفس البطولة، وكرر الأمر ذاته في يورو 2012، لدرجة أنه انتصر على إيطاليا في النهائي برباعية نظيفة.

    ومرت بعدها البلاد بانتكاسة كروية، بالخروج من دور المجموعات في مونديال 2014، والوداع المبكر لنسختي 2018 و2022، قبل أن يأتي المدرب الحالي لويس دي لا فوينتي ويخلق ثورة تكتيكية جلبت دوري الأمم واليورو.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في إسبانيا؟

    المدرب لويس دي لا فوينتي قرر إثارة حالة من الجدل، أو بمعنى أدق لم يهتم كثيرًا بالفوضى المتوقعة، بعد قراره بعدم الاستعانة بأي لاعب من ريال مدريد، ومن بين جميع النجوم الآخرين، لاشك أن لامين يامال هو العنصر الأبرز.

    يامال غني عن التعريف، كان له دورًا بارزًا في جميع بطولات برشلونة مع المدرب هانزي فليك، سجل 6 أهداف وصنع 12 مع إسبانيا وساهم في فوز منتخب اللا روخا باليورو الأخير.

    النجم الشاب الفائز مع برشلونة بثنائية السوبر والدوري المحلي، سجل 24 هدفًا وصنع 18 مع برشلونة بكل المناسبات في موسم 2025/2026، لذلك هو على أتم الاستعداد لمساعدة بلاده من جديد.

    قائمة لويس دي لا فوينتي بها العديد من العناصر المميزة، دافيد رايا وجوان جارسيا وجافي ورودري وداني أولمو، ولكن لا توجد أي مقارنة في الأهمية بين هؤلاء وساحر الفريق الكتالوني.




    موهبة تستحق المتابعة؟

    المنتخب الإسباني يمتلك العديد من العناصر الشابة المعروفة مثل باو كوبارسي وجافي وبيدري وغيرهم، ولكن هناك فيكتور مونوز، اللاعب المميز صاحب الـ22 سنة الذي لم يظهر مع الفريق سوى في مباراتين وديتين أمام مصر وصربيا، ونجح في التسجيل أمام الأخيرة خلال 27 دقيقة فقط.

    مونوز الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وكذلك بالجناحين، يعيش طفرة مذهلة مع أوساسونا، بتسجيل 7 أهداف وصناعة 5 في 36 مناسبة بموسم 2025/2026، أرقام لا تبدو ضخمة ولكنها تبشر بنجم جديد قادم في البلاد.

    مونوز انضم حديثًا لأوساسونا الصيف الماضي من الفريق الثاني بريال مدريد "كاستيا" مقابل 5 ملايين يورو، وفي حالة تألقه بالمونديال ومشاركته مع لويس دي لا فوينتي، ربما نجده ينتقل لأحد كبار أوروبا.

    وهناك اسم آخر وهو مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 22 سنة، حيث جاء للفريق الصيف الماضي، وأصبح من العناصر الرئيسية لدى المدرب دييجو سيميوني، وتواجد في القائمة على حساب دين هاوسن لاعب ريال مدريد.

    حظوظ إسبانيا في كأس العالم

    تقع إسبانيا في المجموعة الثامنة بكأس العالم، ومعها كل من كاب فيردي والسعودية وأوروجواي، وبكل تأكيد فكرة عبورها من دور المجموعات أمر مفروغ منه إلى حد كبير.

    ولكن ماذا بعد؟ هل تمتلك إسبانيا فرصة قوية في الفوز بالمونديال والتنافس مع فرنسا وألمانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرازيل وغيرهم من الكبار؟

    بكل تأكيد نعم، إسبانيا لا تزال تحتفظ بالكثير من بريقها وكرتها المميزة مع دي لا فوينتي، ومن المتوقع أن تصل لمراحل متقدمة بل حظوظها في الفوز بلقب المونديال قوية للغاية.

    ولو وصل دي لا فوينتي إلى منصة التتويج بنهاية البطولة، سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه بمنح إسبانيا ثنائية جديدة "كأس العالم واليورو" في غضون عامي 2024 و2026 مثلما فعل ديل بوسكي.



