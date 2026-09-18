قائمة إسبانيا | جوزيف مارتينيز على طريق أولمو .. "ليلة" كارثة ريال مدريد تبعد جوان جارسيا من جديد!

قام إنتر بمغامرة هذا الصيف عندما غير من خططه بالتعاقد مع حارس مرمى عقب انتهاء عقد يان سومر، وقرر إعطاء الفرصة لبديله مارتينيز عقب أن قدم عروضًا طيبة في الموسم الفائت عندما أُتيحت له فرصة اللعب، وهو الذي انضم قبل عامين من جنوى مقابل 15 مليون يورو.

الحارس الإسباني خريج أكاديمية "لا ماسيا" انضم لإنتر بسبب قدرته على اللعب من الخلف وأرقامه الجيدة في جنوى، ولكن تعرضه لأزمة نفسية عقب حادث سير تسبب فيه بالخطأ كما أثبت القضاء بقتل شخص أثرت كثيرًا على مستواه في الملعب، واعترف هو نفسه بحاجته للتأهيل النفسي من أجل استعادة مستواه، مشيرًا إلى إنتر والزملاء في الدور الكبير الذي وفروه للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

"بيبو" اتخذ مسارًا مغايرًا للنجوم الإسبان، خرج من أضواء الليجا بحثًا عن الفرصة، فشل في الحصول على فرصته مع برشلونة فرحل إلى لاس بالماس، ومنه خاض تجربته الاحترافية الأولى في 2020 مع لايبزيج، النادي الألماني أعاره إلى جنوى الذي آمن به وضمه نهائيًا حيث تألق ولفت أنظار إنتر، رحلة تشبه ما مر به داني أولمو من رحيل من "لا ماسيا" أيضًا نحو كرواتيا ودينامو زغرب، ثم لايبزيج كذلك، ثم العودة إلى برشلونة والتألق.

هذا الموسم بدأ "بيبو" أساسيًا، ولكن اختلفت الآراء بخصوصه لدرجة الحديث عن إمكانية جلوسه احتياطيًا في قمة الدوري الإيطالي السبت ضد روما لحساب الوافد الجديد إيفان بروفيديل بسبب كثرة الأخطاء القاتلة من طرفه، وخصوصًا تلك ضد ريال مدريد التي كلفت الفريق الهدف الثاني، وأمام أودينيزي في الجولة الماضية وجعلت إنتر أيضًا يتأخر بهدفين قبل العودة بخماسية.









ولكن على الجانب الآخر، قدم الحارس الإسباني سلسلة من التصديات المميزة في مبارياته هذا الموسم مع إنتر، ضد ريال مدريد تسبب في هدف ولكن منع ما يقارب خمسة أهداف بمفرده، وقبلها بأيام ضد نابولي كان عنصرًا هامًا في قلب النتيجة رغم تلقيه هدفين بفضل منعه الضيوف من عدة أهداف محققة.







