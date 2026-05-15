قائمة اليابان النهائية في كأس العالم | غياب ميتوما وحضور ناجاتومو بسن التاسعة والثلاثين!

أعلنت اليابان عن قائمة اللاعبين الـ26 الذين تم استدعاؤهم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

أبرز المستجدات الجديرة بالذكر حضور لاعب خط الوسط التابع لنادي ليفربول، واتارو إندو، الذي تمكن من التعافي في الوقت المناسب من سلسلة الإصابات التي أثرت على أدائه طوال الموسم. أما على صعيد الغيابات، فقد خسر "الساموراي الأزرق" لاعباً مهماً وهو مهاجم برايتون كاورو ميتوما، الذي أوقفته الإصابة.





وتم استدعاء حارس مرمى بارما زيون سوزوكي. كما حصل يوتو ناجاتومو، لاعب تشيزينا وإنتر السابق، على استدعاء، وكذلك تاكاهيرو تومياسو، لاعب أياكس الحالي وبولونيا وآرسنال السابق، ودايتشي كامادا، لاعب لاتسيو السابق وكريستال بالاس الحالي.