zion suzuki-japan-202503(C)Getty Images

قائمة اليابان النهائية في كأس العالم | غياب ميتوما وحضور ناجاتومو بسن التاسعة والثلاثين!

أعلنت اليابان عن قائمة اللاعبين الـ26 الذين تم استدعاؤهم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

أبرز المستجدات الجديرة بالذكر حضور لاعب خط الوسط التابع لنادي ليفربول، واتارو إندو، الذي تمكن من التعافي في الوقت المناسب من سلسلة الإصابات التي أثرت على أدائه طوال الموسم. أما على صعيد الغيابات، فقد خسر "الساموراي الأزرق" لاعباً مهماً وهو مهاجم برايتون كاورو ميتوما، الذي أوقفته الإصابة.


وتم استدعاء حارس مرمى بارما زيون سوزوكي. كما حصل يوتو ناجاتومو، لاعب تشيزينا وإنتر السابق، على استدعاء، وكذلك تاكاهيرو تومياسو، لاعب أياكس الحالي وبولونيا وآرسنال السابق، ودايتشي كامادا، لاعب لاتسيو السابق وكريستال بالاس الحالي.

    فيما يلي القائمة الكاملة للاعبين المستدعيين للمنتخب الياباني:

    حراس المرمى: زيون سوزوكي (بارما)، توموكي هاياكاوا (كاشيما أنتلرز)، كيسوكي أوساكو (سانفريس هيروشيما)

    المدافعون: يوتو ناجاتومو (إف سي طوكيو)، شوجو تانيجوتشي (سينت-ترويدن)، كو إيتاكورا (أياكس)، تسويوشي واتانابي (فيينورد)، تاكيهيرو تومياسو (أياكس)، هيروكي إيتو (بايرن ميونيخ)، أيومو سيكو (لو هافر)، يوكيناري سوجاوارا (فيردر بريمن)، جونوسوكي سوزوكي (كوبنهاغن)

    لاعبو الوسط/المهاجمون: واتارو إندو (ليفربول)، جونيا إيتو (جينك)، دايتشي كامادا (كريستال بالاس)، كوكي أوجاوا (NEC نيميجن)، دايزن مايدا (سلتيك)، ريتسو دوان (اينتراخت فرانكفورت)، أياسي أويدا (فيينورد)، آو تاناكا (ليدز)، كيتو ناكامورا (ريمس)، كايشو سانو (ماينز)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)، يويتو سوزوكي (فرايبورغ)، كينتو شيوجاي (فولفسبورغ)، كيسوكي جوتو (سينت-ترويدن).

  • مجموعة اليابان

    أُدرجت اليابان في المجموعة F، إلى جانب هولندا وتونس والسويد. وستخوض مباراتها الأولى ضد "الأورانج" في دالاس يوم 15 يونيو المقبل، ثم ستواجه تونس في مونتيري (المكسيك) يوم 21 يونيو، وأخيراً ستلتقي السويد يوم 26 يونيو، مرة أخرى في دالاس.


