قائمة المغرب النهائية: حسم جدل "الرباعي الكبير".. ويوسف النصيري يدفع ثمن الانتقال إلى الاتحاد غاليًا!

حبس الشارع الرياضي المغربي أنفاسه طويلًا، واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بجدل صاخب وتكهنات لم تهدأ، طوال الأيام الماضية؛ لكن اللحظة الحاسمة حانت، وخرج الدخان الأبيض من عرين "أسود الأطلس".

نعم.. محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، أعلن "القائمة النهائية" التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك في ساعة مُتأخرة من مساء يوم الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من مايو.

ولم يكن الإعلان عن القائمة المونديالية، مجرد كشف عن أسماء لاعبين فقط؛ بل بمثابة "حالة استنفار وطنية"، لإعادة كتابة التاريخ من جديد.

وكتب المنتخب المغربي التاريخ، في بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها؛ كأول فريق عربي وإفريقي، يحقق المركز الرابع.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد إعلان قائمة منتخب المغرب "النهائية"..