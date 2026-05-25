في وقت أعلنت به غالبية المنتخبات قائمتها التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، يحول جدل كبير حول قائمة المنتخب الجزائري بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، ما تسبب في بعض الفوضى في مطار الجزائر اليوم الإثنين.
الصحفيون نصبوا الخيام في المطار .. جدل كبير حول قائمة الجزائر بكأس العالم 2026 وأنباء عن استبعاد نجم "مثير للمشاكل"
ما القصة؟
اليوم الإثنين، ينطلق معسكر المنتخب الجزائري الإعدادي لكأس العالم 2026، لكن المدرب البوسني لم يعلن بشكل رسمي عن القائمة المستدعاه، مكتفيًا بإخطار اللاعبين عبر الهاتف دون عقد أي مؤتمر صحفي أو بيان بأسماء اللاعبين.
وفي محاولة للوصول لأسماء اللاعبين الذين سيشاركون في الحدث العالمي، انتشر بعض الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي لصحفيين قاموا بنصب "خيام" في محيط المطار الجزائري منذ صباح اليوم الإثنين، لترقب وصول أي لاعب ومن ثم التنبؤ بأنه من المستدعين.
صحيفة " Onze Mondial" كتبت عن هذا الوضع: "بيتكوفيتش يطيل أمد الترقب، رافضًا الإعلان الرسمي. ونتيجة لذلك، لم يجد المشجعون سوى طريقة واحدة لمعرفة القائمة ألا وهي متابعة وصول اللاعبين إلى مطار الجزائر، بينما نصب العديد من الصحفيين خيامهم في المطار لمتابعة هذه الأحداث المثيرة مباشرةً".
استبعاد بغداد بونجاح
في المقابل، زعمت صحيفة "النهار" أن بيتكوفيتش قرر استبعاد المهاجم المخضرم بغداد بونجاح من القائمة المستدعاة للمشاركة في كأس العالم 2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البوسني ينظر إلى بونجاح على أنه "عنصر مثير للمشاكل" وشخصية غير مرغوب فيها بل وقد يُفسد المنتخب في وقت لا يزال به في طور التكوين.
نظرة بيتكوفيتش لبونجاح كونها خلال فترة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعدما أعرب المهاجم عن استيائه بعد استبداله، مع شكواه من قلة تمرير اللاعبين للكرة له.
وماذا بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري؟
من المقرر أن يخوض محاربو الصحراء مباراة ودية أمام منتخب هولندا في الثالث من يونيو المقبل، قبل انطلاق مشواره الرسمي بكأس العالم 2026.
ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة بالحدث العالمي، حيث يلتقي بالأرجنتين، الأردن والنمسا، أيام 17، 23 و28 من يونيو المقبل.
مسيرة بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري
تعاقد الاتحاد الجزائري مع المدرب البوسني في فبراير 2024، ومنذ ذلك الحين، خاض الفريق 27 مباراة، فاز في 20 منها، وتعادل في 4، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.
وقد ودع محاربو الصحراء رفقة بيتكوفيتش كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام نيجيريا بثنائية نظيفة.