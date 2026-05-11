قائمة البرازيل الأولية لكأس العالم.. أنشيلوتي يحسم مصير نيمار وصدمة لستيفاو رغم الاستدعاء!

وفقًا لـ«جلوبو»، أُدرج نيمار في القائمة الأولية التي أُرسلت إلى الفيفا، مما يواصل اتجاهًا ساد طوال فترة تولي أنشيلوتي منصبه، حيث يُدرج المهاجم في القوائم المؤقتة لكنه غالبًا ما يُستبعد من التشكيلة النهائية. يعمل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بلا كلل لإثبات جدارته، حتى بعد أن صرح المدرب الإيطالي سابقًا أنه "لن يستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنيًا" للمنافسة على أعلى مستوى. وفي حين أن وجوده في التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا لا يزال موضع شك، فإن إدراجه الرمزي يمنح الأمل لأمة تتوق بشدة لرؤية هذه الشخصية الأسطورية على الساحة العالمية مرة أخرى.

وصل الجدل حول ضم نيمار إلى أعلى مستويات المجتمع البرازيلي، مما يوضح الضغط الهائل الذي يتعرض له الجهاز الفني. بل إن أنشيلوتي ذهب إلى حد استشارة الرئيس لولا، الذي شكك في دوافع اللاعب المهنية.

وفي معرض تعليقه على الموقف، قال لولا: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع أنشيلوتي، وسألني: 'هل تعتقد أن نيمار يجب أن يُستدعى؟' فقلت: 'اسمع يا أنشيلوتي، إذا كان لائقاً بدنياً، فهو يمتلك المهارة الكروية. ما أريد معرفته هو ما إذا كان يريد ذلك حقًا.' إذا كان يريد ذلك، فعليه أن يتصرف باحترافية. يمكنه أن ينظر إلى لاعب مثل كريستيانو رونالدو، أو [ليونيل] ميسي، ويذهب إلى المنتخب الوطني، لأنه لم يبلغ سن الشيخوخة بعد. لكنه لا يمكنه أن يتوقع الانضمام لمجرد اسمه. عليه أن يستحق ذلك على أرض الملعب."