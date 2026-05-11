قائمة البرازيل الأولية لكأس العالم.. أنشيلوتي يحسم مصير نيمار وصدمة لستيفاو رغم الاستدعاء!
موافقة مبدئية على انضمام نيمار
وفقًا لـ«جلوبو»، أُدرج نيمار في القائمة الأولية التي أُرسلت إلى الفيفا، مما يواصل اتجاهًا ساد طوال فترة تولي أنشيلوتي منصبه، حيث يُدرج المهاجم في القوائم المؤقتة لكنه غالبًا ما يُستبعد من التشكيلة النهائية. يعمل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بلا كلل لإثبات جدارته، حتى بعد أن صرح المدرب الإيطالي سابقًا أنه "لن يستدعي سوى اللاعبين الجاهزين بدنيًا" للمنافسة على أعلى مستوى. وفي حين أن وجوده في التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا لا يزال موضع شك، فإن إدراجه الرمزي يمنح الأمل لأمة تتوق بشدة لرؤية هذه الشخصية الأسطورية على الساحة العالمية مرة أخرى.
وصل الجدل حول ضم نيمار إلى أعلى مستويات المجتمع البرازيلي، مما يوضح الضغط الهائل الذي يتعرض له الجهاز الفني. بل إن أنشيلوتي ذهب إلى حد استشارة الرئيس لولا، الذي شكك في دوافع اللاعب المهنية.
وفي معرض تعليقه على الموقف، قال لولا: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع أنشيلوتي، وسألني: 'هل تعتقد أن نيمار يجب أن يُستدعى؟' فقلت: 'اسمع يا أنشيلوتي، إذا كان لائقاً بدنياً، فهو يمتلك المهارة الكروية. ما أريد معرفته هو ما إذا كان يريد ذلك حقًا.' إذا كان يريد ذلك، فعليه أن يتصرف باحترافية. يمكنه أن ينظر إلى لاعب مثل كريستيانو رونالدو، أو [ليونيل] ميسي، ويذهب إلى المنتخب الوطني، لأنه لم يبلغ سن الشيخوخة بعد. لكنه لا يمكنه أن يتوقع الانضمام لمجرد اسمه. عليه أن يستحق ذلك على أرض الملعب."
صدمة قاسية لنجم تشيلسي الصاعد إستيفاو
وفي حين أن هذه الأخبار تمثل دفعة معنوية لنيمار، فإن قائمة أنشيلوتي تشير إلى أن البرازيل ستفتقد نجم تشيلسي الصاعد إستيفاو في كأس العالم المقبلة. وعلى الرغم من اختياره لخطة علاجية متحفظة في مرافق نادي بالميراس بدلاً من الخضوع لعملية جراحية، فقد قرر الجهاز الطبي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن النجم الصاعد لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في دور المجموعات من البطولة.
تشير التقييمات إلى أن إستيفاو لن يكون جاهزاً حتى لمرحلة خروج المغلوب. وبالتالي، من المتوقع أن يستبدله أنشيلوتي في التشكيلة النهائية رغم وجوده في القائمة الأولية.
على الرغم من أن اللاعب كافح للحفاظ على حلمه بالمشاركة في كأس العالم بتجنب الجراحة، إلا أن الجهاز الفني يدرك أن الوقت قد نفد ببساطة لشفائه.
وجوه جديدة ومعضلات تكتيكية
مع غياب إستيفاو، انفتحت الأبواب أمام العديد من النجوم المحليين لإثبات جدارتهم. ويظل مهاجم فلامنجو بيدرو مرشحًا قويًا في حسابات أنشيلوتي، على الرغم من عدم إدراجه في قوائم المباريات الأخيرة.
وكان المدرب الإيطالي قد أعرب سابقًا عن رغبته في العمل مع هذا المهاجم في نوفمبر الماضي، ويقوم الجهاز الفني حاليًا بمناقشة ما إذا كان سيخاطر بإدراج المهاجم في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.
المنافسة شديدة بنفس القدر في خط الوسط والأجنحة، حيث يهيمن لاعبو أكاديمية فاسكو دا جاما. يواجه أندريه سانتوس لاعب تشيلسي مستقبلاً غامضاً بعد عام 2026 صعب في ستامفورد بريدج، حيث يتقدم عليه حالياً كاسيميرو وبرونو جيمارايش وفابينيو ودانيلو سانتوس ولوكاس باكيتا في الترتيب الهرمي.
إذا تم استبعاد أندريه، فقد يفسح ذلك المجال لرايان، الذي أبهر الجميع خلال فترة التوقف الدولية في مارس، ويُنظر إليه على أنه البديل الطبيعي للعب في الجناح الأيمن في غياب إستيفاو.
الطريق إلى نيوجيرسي
يُعد تقديم قائمة تضم 55 لاعباً إجراءً إلزامياً وفقاً لبروتوكول الفيفا، لكن الأحداث المثيرة ستبدأ الأسبوع المقبل. أمام جميع الفرق مهلة حتى 11 يونيو لإجراء تعديلات على هذه القائمة في حالة الإصابة، لكن يجب اختيار التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً من هذه المجموعة الأصلية. وبمجرد بدء البطولة، لا يُسمح بإجراء تغييرات إلا قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية، شريطة تقديم شهادة طبية، مع استثناء حراس المرمى فقط في حالة الاستبدال في وقت لاحق.
من المقرر الإعلان عن التشكيلة النهائية للبرازيل يوم الاثنين 18 مايو، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في متحف الغد في ريو دي جانيرو.
ستجتمع التشكيلة في جرانجا كوماري يوم 27 مايو، على أن ينضم إليها لاحقاً اللاعبون المشاركون في نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال.
يستهل "السيليساو" مشوارها في البطولة بمواجهة المغرب في نيوجيرسي يوم 13 يونيو، بعد خوض مباريات ودية تحضيرية ضد بنما ومصر.