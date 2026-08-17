قائد نيوكاسل بعد تعيين يايسله: رحيل هاو كان مفاجأة بالنسبة لي وحزنت بسببه!

وتحدث بيرن بعد خسارة نيوكاسل أمام ستراسبورج بركلات الترجيح 3-2 يوم الأحد عقب التعادل الإيجابي 1-1، حيث علّق على رحيل هاو وأكّد أن قيادة جديدة قد تعيد الحيوية إلى الفريق.

غير أن القائد المعيّن حديثًا اعترف بأن خروج المدرب المفاجئ قد فاجأه رغم أنه لاحظ إحباط هاو الشديد عقب هزيمتهم أمام فولهام في الجولة الأخيرة الموسم الماضي: "بصراحة، لا [بشأن ما إذا كان يعلم أن هاو سيرحل]. لم أعتقد أنه سيفعل ذلك. كنت أعلم أنه كان محبطًا بعد مباراة فولهام، لكنني ظننت أنه سيكون جاهزًا للعودة بعد الصيف"، على حد قوله وفقًا لما نقلته The Shields Gazette.

"تحدثت معه بانتظام خلال فترة الراحة، لكن، أجل، كنت في كندا حين علمت بالأمر، ولم أجد سوى بعض الرسائل النصية عندما استيقظت. اسمعوا، هناك دائمًا وقت للتغيير، ومن الواضح أن إيدي رأى أن الوقت قد حان ليبتعد. ولأسباب عديدة، اعتقد الناس أن الوقت قد حان للتغيير. في كل الأحوال، شعرت بالحزن لرحيل المدرب، لكن التغيير قد يكون أمرًا جيدًا، ونأمل أن نشهد بداية ذلك هذا الأسبوع."