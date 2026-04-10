قائد منتخب موناكو يؤيد فكرة أن يلعب بول بوغبا "الرائع" دوراً "مهمّاً" في المرحلة الأخيرة من الموسم، مع اقتراب نجم مانشستر يونايتد السابق أخيراً من استعادة لياقته البدنية الكاملة
زكريا يشيد بتأثير بوجبا «الرائع»
سارع قائد فريق موناكو إلى تسليط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه بوغبا مع دخول النادي الأسابيع الأخيرة من الموسم. وعلى الرغم من الموسم المحبط الذي أدى إلى بقاء اللاعب الفرنسي على مقاعد البدلاء لفترات طويلة، إلا أن زملاءه في الفريق يدركون تمامًا المزايا التي يضيفها إلى غرفة الملابس وإلى الملعب.
وقال زكريا عن زميله في حديث لـ RMC Sport: "أعتقد أن هذا الموسم معقد بعض الشيء بالنسبة لبول. بين الإصابات والنتائج السيئة، لم يكن الأمر سهلاً دائماً. سيكون بالتأكيد مهماً في نهاية الموسم، في هذه المباريات القليلة الأخيرة، لإضفاء لمسة إضافية ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. إنه لاعب رائع، ونحن جميعاً نعلم ذلك، وهو شخص استثنائي أيضاً".
العودة إلى اللياقة البدنية الكاملة بعد معاناة طويلة من الإصابات
كانت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في الإمارة عبارة عن صراع متقطع مع اللياقة البدنية. بعد وصوله كلاعب حر، لم يشارك سوى لمدة 30 دقيقة فقط عبر ثلاث مشاركات كبديل هذا الموسم، وكانت آخر مشاركة له في 5 ديسمبر. ومع ذلك، أكد المدرب سيباستيان بوكوجنولي أن لاعب الوسط يتدرب بانتظام مع الفريق منذ فترة التوقف الدولية.
تم إدراج بوغبا في قائمة المباراة التي فاز فيها الفريق مؤخرًا بنتيجة 2-1 على مرسيليا، وعلى الرغم من أنه لم يدخل الملعب، إلا أنه شوهد يشارك بشكل كبير من مقاعد البدلاء. أشار بوكوجنولي إلى التطور الإيجابي، قائلاً: "إنه موجود هنا كل يوم في التدريبات ويستمر في التحسن. آمل أن يكون مفيداً لنا على أرض الملعب. علينا انتظار اللحظة المناسبة. لكن على أي حال، فقد قضى أسبوعاً آخر جيداً للغاية في التدريبات، وهو يتقدم في جميع المجالات، وهذا أمر إيجابي للغاية".
تذكير بسحر بوغبا
على الرغم من قلة مشاركاته في المباريات الرسمية، أثبت بوغبا مؤخرًا أن مهاراته الفنية لا تزال من الطراز العالمي. خلال مباراة ودية أقيمت في منتصف الموسم ضد برينتفورد في لا توربي، سجل هدفًا رائعًا بقدمه اليمنى من على حافة منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل. وكان هذا أول هدف له بقميص موناكو، وقد شكّل دفعة معنوية كبيرة له.
يلعب من أجل مستقبله في موناكو
ورغم أن عقد بوغبا يمتد حتى عام 2027، إلا أن إدارة النادي أوضحت أن مستقبله على المدى الطويل يعتمد على قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية وتقديم أداء جيد. وكان المدير تياجو سكورو قد ألمح سابقًا إلى أن الطرفين سيجتمعان هذا الصيف لتقييم الوضع، مما يجعل الشهر الأخير من الموسم بمثابة اختبار حاسم للاعب خط الوسط.
وأوضح سكورو: "هناك احتمالان: إما أن ينجح الأمر، فيعود إلى الملعب ويؤثر إيجابياً على الفريق، أو لا ينجح الأمر، وبالطبع يمكن للطرفين الجلوس حول طاولة المفاوضات الصيف المقبل لإجراء مناقشة جديدة". ومع اقتراب مباريات ضد فرق مثل باريس إف سي وأوكسير، فإن المسرح مهيأ لعودة بوغبا القوية التي تميزه.