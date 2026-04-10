Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL

قائد، قائد الفريق، بطل في الأزمات؟ تشيلسي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى كول بالمر الذي يعاني من تراجع في مستواه لإنقاذ موسمه

تشيلسي ضد مانشستر سيتي

حتى عندما كان تشيلسي يحصد الألقاب بسهولة خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، كان لا يزال هناك عنصر من المخاطرة يكتنف مواسمه. لكن في ذلك الوقت، كان ذلك يتعلق عادةً بما إذا كان الفريق سيختتم العام بفوز بلقب ما لتعويض التذبذب النسبي في أدائه خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

في عهد رومان أبراموفيتش، لم يخرج تشيلسي من المراكز الأربعة الأولى سوى في ثلاثة مواسم فقط من أصل 18، وحصد 17 لقباً خلال تلك الفترة. وبفضل فوزه باللقب الأكبر نفسه في عام 2012، لم يفشل الفريق سوى مرتين فقط في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وبعد مرور ثلاثة مواسم كاملة على تولي «بلوكو» رئاسة النادي، احتل تشيلسي المراكز 12 و6 و4، ولم يحصد سوى لقبين رئيسيين هما دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

لا تزال هناك فرصة لأن ينهي البلوز موسم 2025-2026 بلقب وتذكرة إلى دوري أبطال أوروبا. فقد وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه ليدز يونايتد، ويحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول في المركز الخامس المهم للغاية، وهو ما سيكون كافياً للتأهل وفقاً لقواعد معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

في الماضي، كان تشيلسي يعتمد على نجومه البارزين لإخراجه من المأزق، بغض النظر عن هوية المدرب. لكن الأمر لم يعد بهذه البساطة اليوم، نظراً لتوجه الملاك الجدد نحو مشروع قائم على تطوير الشباب. في كول بالمر، يمتلك البلوز المعاصرون لاعباً مميزاً أثبت نفسه على أعلى المستويات، لكنه أيضاً لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم.

    جفاف تهديفي استمر سبع مباريات

    أداء بالمر مع ناديه ومنتخب بلاده يثير القلق. خلال مباريات منتخب مارس، لم يفعل الكثير لإقناع مدرب إنجلترا توماس توخيل بضرورة ضمه إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم، حيث قدم عروضاً مخيبة للآمال أمام أوروغواي واليابان. وجاء هذان الأداءان امتداداً لأدائه الأخير مع تشيلسي.

    بعد تسجيله ثلاثية في المباراة التي خاضها فريقه خارج أرضه أمام وولفرهامبتون في 7 فبراير، لم يسجل بالمر سوى هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 11 مباراة منذ ذلك الحين، في حين أن آخر مساهمة له على الإطلاق - الهدف الثالث لتشيلسي في الفوز 4-1 على أستون فيلا - كانت قبل ثماني مباريات. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يقترب حتى من كسر هذا الجفاف التهديفي.

    سحق تشيلسي فريق بورت فالي من دوري الدرجة الأولى بنتيجة 7-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، لكن بالمر لم يسجل أي هدف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة لأي من زملائه. شارك في الهدف الثالث، على الرغم من أنه لم يكن شيئًا يستحق الذكر بشكل خاص، حيث أبعد الحارس جو جاوتشي تسديدة مالو غوستو القوية بيده، ووجد بالمر المرمى خاليًا تقريبًا ليضع الكرة في الشباك من مسافة حوالي ستة ياردات. كانت تسديدته الغريزية منحرفة ومتجهة بعيدًا عن المرمى حتى ارتدت في الاتجاه المعاكس بواسطة مدافع بورت فيل جوردان لورانس-غابرييل، لتسجل كهدف في مرماه.

    كان هناك تراجع مقلق في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع بالمر. منذ أن سجل الهدف الرابع عشر في موسم 2024-25 في 14 يناير 2025، سجل 10 أهداف، على الرغم من أن ستة منها كانت من ركلات جزاء.

    مخاوف بشأن الإصابات

    كان من المتوقع دائمًا أن يكون هذا الموسم بمثابة اختبار صعب لتشيلسي. فالإجهاد البدني الذي تعرض له اللاعبون منذ بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، إلى جانب احتمال إقامة النسخة الدولية في نهاية موسم 2025-2026، كان يعني أن اللاعبين الأساسيين معرضون لخطر الإرهاق الشديد. وكان جدول مباريات كرة القدم بحاجة بالفعل إلى تقليص قبل أن تضيف الفيفا هذه البطولة الجديدة إلى الجدول.

    لعب بالمر 52 مباراة وسجل 4247 دقيقة خلال موسم 2024-25 الذي كان مرهقاً وإن كان ناجحاً. لم يغب سوى عن أربع مباريات مع تشيلسي بسبب الإصابة قبل بداية هذا الموسم، لكن ليس من المستغرب أن يكون جسده قد انهار واضطر إلى التغيب عن 25 مباراة مع البلوز وإنجلترا هذا الموسم. ليس الأمر كما لو أن بالمر كان لاعباً يعتمد على سرعته، لكنه لاعب أكثر إثارة للإعجاب في المراحل الانتقالية مقارنةً بمواجهة دفاع مستقر، ويبدو أنه أصبح أبطأ قليلاً أو أكثر تردداً.

    وفي حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي بعد الفوز على بورت فيل، ألمح بالمر إلى مدى إضعافه بسبب مشاكل الإصابة التي أثرت على النصف السفلي من جسده مؤخرًا: "أشعر أنني بخير، وأشعر أنني تجاوزت المرحلة الصعبة، وأستطيع أخيرًا التسديد مرة أخرى والقيام بكل شيء الآن، لذا عليّ فقط المضي قدمًا وتقديم الأداء المطلوب."

    من ناحية، من السخف أن يضطر بالمر إلى المضي قدماً رغم هذه الآلام، لكن إذا كان يقول الحقيقة بشأن ما يشعر به الآن، فمن المفترض أن نرى أداءً أفضل في المستقبل.

    ما يصلح لقيادة الفريق

    لأول مرة في مسيرته، تم تعيين بالمر كقائد للفريق في المباراة التي فاز فيها بورت فيل. "جيد، لقد طال انتظار هذا الأمر، لكنه تحقق أخيرًا!" قال ضاحكًا. "كانت لحظة فخر أن أكون قائدًا للفريق، وقد استمتعت بها."

    وأوضح المدرب ليام روزينيور قراره بمنح شارة القيادة لـ بالمر قائلاً: "أعتقد أن هذه خطوة طبيعية بالنسبة لـ كول في هذه المرحلة من مسيرته. إنه يظهر قدرات قيادية. هناك أنواع مختلفة من القيادة. هناك لاعبون يتحدثون، وآخرون ينظمون.

    "ما يفعله كول وما يقوده هو أنه شجاع للغاية ويستحوذ على الكرة في الملعب. وإذا ارتكب خطأ، فإنه يستحوذ على الكرة ويكون إيجابياً مرة أخرى. وهذا يعكس ما أريده في هذا الفريق. شعرت أن كول قاد الفريق بشكل رائع في مباراة اليوم."

    فراغ في القيادة

    مع إيقاف إنزو فرنانديز من قبل تشيلسي بسبب تصريحات أدلى بها بشأن انتقال محتمل إلى ريال مدريد، قد يتم تعيين بالمر كقائد للفريق مرة أخرى في مواجهة منافس أكثر تهديدًا هو ناديه السابق مانشستر سيتي يوم الأحد. وتُظهر العقوبة التي فُرضت على فرنانديز طبيعة الأجواء السائدة حاليًا في غرفة ملابس ستامفورد بريدج، ومدى حاجة الفريق الماسة إلى شخصيات قادرة على توحيد صفوفه.

    وأشار روزينور إلى أن بالمر ليس بالضرورة قائدًا بالقوة، بل من خلال طريقة تصرفه. ومع ذلك، وبالنظر إلى مستواه الحالي، فإن هذا ليس سوى سبب آخر للشك في مدى ملاءمته لهذا الدور. لا يندرج بالمر ضمن أفضل خمسة لاعبين في تشيلسي هذا الموسم، وقد يجد صعوبة حتى في الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل.

    ما يميزه هو أنه لا يزال محط الأنظار. فكل ما يفعله، سواء كان جيداً أم سيئاً، يخضع للتدقيق. فالأمر ليس كما لو أن بالمر لاعب موهوب لم يثبت نفسه بعد ويحاول صنع اسم لنفسه. فالعالم يعرف جودته، والآن يتعلق الأمر بالارتقاء إلى مستوى المناسبة مرة أخرى، وإظهار حقيقتك في مواجهة الشدائد.

    الهجوم المثالي

    ولكي يستعيد بالمر أفضل مستوياته، سيحتاج إلى دعم زملائه في الفريق، لكن كان من الصعب عليه هذا العام بناء علاقة جيدة مع المهاجمين الآخرين. فقد أثرت تشكيلة تشيلسي الأساسية المتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى التغيير على مقاعد البدلاء حيث حل روزينيور محل المدرب المحبوب إنزو ماريسكا، سلبًا على التناغم بين اللاعبين.

    ذكرت صحيفة "ذا صن" مؤخرًا أن بالمر يفتقد اللعب مع نيكولاس جاكسون، الذي انضم إلى تشيلسي في الصيف نفسه الذي انضم فيه بالمر، لكنه تم إعارته إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم. كان جاكسون مهاجمًا تقليديًا في مركز رقم 9 وكان الشريك المثالي، لكن هذه العلاقة لم تزدهر بعد مع جواو بيدرو بعد وصوله من برايتون.

    هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن الشيء الوحيد المفقود بين بالمر وبيدرو هو الوقت الذي يقضيانه معاً على أرض الملعب، وليس أي إشارة إلى عدم التوافق بينهما كلاعبين. ومن المقلق أن بالمر لم يسجل سوى ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، لكن جميعها كانت لصالح بيدرو خلال فترة تألقه المذهلة التي أعقبت تعيين روزينيور مباشرة.

    هناك لاعب برازيلي آخر يستمتع بموسمه الأول في تشيلسي، وهو المراهق المذهل إستيفاو ويليان، الذي يجب أن يُمنح فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لإخراج أفضل ما لديه، وكذلك بالمر. هؤلاء اللاعبون الثلاثة هم الأكثر إمكانات بين العديد من مهاجمي النادي، ويجب أن يكونوا حجر الزاوية في هجوم روزينيور. كلما زادت الدقائق التي يلعبونها معًا، كلما أصبحوا أفضل.

    اشتباكات في مسقط الرأس

    يواجه تشيلسي نهاية صعبة للموسم 2025-2026، حيث قد تتحول المباريات المتبقية إلى كابوس في غمضة عين، بدءًا من زيارة مانشستر سيتي يوم الأحد. أعاد فريق بيب جوارديولا إحياء آماله في اللحاق بأرسنال في سباق اللقب على الرغم من خسارته لنقاط في آخر مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على الغانرز في نهائي كأس كاراباو وتدميره ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي. ومن المحتمل جدًا أن يلتقي تشيلسي معهم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    بعد مباراة مانشستر سيتي، يستقبل تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، ومن المرجح أن تهيمن أخبار الاهتمام المفترض من جانب الشياطين الحمر بضم بالمر على الأجواء قبل المباراة. وبالتالي، قد تصبح هذه الأسبوع آخر أسبوع يحاول فيه البلوز إخماد كابوس العلاقات العامة.

    لا يزال أمام رجال روزينور رحلات إلى ليفربول وسندرلاند، بينما يواجهون نوتنغهام فورست المرشح للهبوط وخصمهم اللدود توتنهام قبل نهاية الموسم. إن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يمثل بالفعل معركة شاقة لتشيلسي، لكن جدول مبارياتهم أكثر صعوبة من منافسيهم، مما يزيد من صعوبة المهمة.

    قد يكلف غياب تشيلسي عن أكبر مسابقة للأندية في أوروبا الملايين، ولن يؤدي إلا إلى تكثيف الحديث عن رحيل نجومه. لقد طرقت قوانين PSR الباب بالفعل، وهذه المرة لا توجد أي حلول بديلة سوى بيع أصوله الأغلى. الفريق الأول هو محرك النادي، وهو الآن في حالة من الفوضى.

    يواجه بالمر مهمة صعبة تتمثل في محاولة استعادة قدراته التهديفية بينما يقاوم المزيد من الإصابات ويبذل ما يكفي لإقناع مدرب إنجلترا توخيل بأنه يستحق مكاناً في كأس العالم. هو وتشيلسي بحاجة ماسة إلى أن يعود إلى اللاعب الذي أصبح مرعباً للغاية خلال صعوده إلى النجومية.

