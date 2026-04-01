AFP
قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي يكبح دموعه بعد أن قضى السويدي فيكتور جيوكيريس على حلمه في ختام مشاركته في كأس العالم
حسرة في ستوكهولم
انتهت مساعي بولندا للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بنهاية مؤلمة خلال مباراة نهائية مثيرة في الملحق ضد السويد. أظهر رجال أوربان شخصية قوية للغاية بتعويضهم النتيجة مرتين بعد تأخرهم في النتيجة والحفاظ على التعادل 2-2 خلال معظم الشوط الثاني. ومع ذلك، استغل مهاجم أرسنال جيوكيريس كرة مرتدة في الدقيقة 88 ليحسم الفوز بنتيجة 3-2. تمثل هذه الهزيمة نهاية حزينة لحملة التصفيات للمنتخب البولندي الذي كان يعلق آمالاً كبيرة على الوصول إلى بطولة 2026.
دموع على أحد عظماء العصر الحديث
كان مشهد ليفاندوفسكي، الذي لا يزال يرتدي قناعًا واقيًا بعد تعرضه لكسر في محجر العين في فبراير، وهو يعتذر للجماهير التي سافرت لمساندته، الصورة الأبرز في تلك الليلة. وقد لاقت ردة فعله العاطفية صدىً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المشجعون والمحللون على حد سواء بأحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.
وكتب أحد المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي: "مؤسف للغاية، كان يستحق المشاركة في كأس العالم الأخيرة له"، معبراً عن مشاعر الكثيرين ممن شاهدوا يأس نجم برشلونة. وأضاف آخر: "إحدى تلك الصور التي تؤلم حقاً. إنها لحظة مفجعة لمشجعي كرة القدم في كل مكان؛ سنفتقد بالتأكيد رؤية مهاراته على المسرح العالمي".
انتعاش السويد تحت قيادة بوتر
وفي الوقت الذي كانت فيه بولندا تحزن على خروجها من البطولة، شكّلت هذه النتيجة انتصارًا تاريخيًا لغراهام بوتر، الذي عُيّن مدربًا للمنتخب السويدي في أكتوبر 2025 بعد أن أقاله نادي وست هام من منصبه بعد ست مباريات فقط من بداية الموسم. ومنذ ذلك الحين، نجح بوتر في إعادة السويد إلى الساحة العالمية بعد أن فشلت في التأهل لنسخ 2010 و2014 و2022. ويشكل هذا التأهل لحظة تعويض مهنية للمدرب، الذي يتطلع الآن إلى مواجهة صعبة في المجموعة F من كأس العالم التي تضم هولندا واليابان وتونس.
حان وقت اتخاذ القرار بالنسبة لأسطورة
وينتظر عالم كرة القدم الآن ليرى ما إذا كان ليفاندوفسكي سيواصل مسيرته الدولية، التي شملت 165 مباراة دولية وسجل فيها رقماً قياسياً بلغ 89 هدفاً منذ عام 2008. وفي سن السابعة والثلاثين، قد تشير الآثار الجسدية والنفسية لهذا الانسحاب إلى نهاية مسيرته الأسطورية مع المنتخب الوطني. كما أنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيبقى في برشلونة بعد انتهاء عقده، المقرر أن ينتهي هذا الصيف.