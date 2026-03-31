أحمد فرهود

هناك فرصة ثانية دائمًا: قانون كرة القدم يمنح السويد "قُبلة الحياة".. وفيكتور جيوكيريس من "العار إلى المجد" في 4 أيام

السويد تعود إلى المونديال بـ"سيناريو مثير"..

بينما كانت الجماهير السويدية، تحزم أمتعتها لمغادرة مدرجات اليأس، بعد تصفيات مونديالية "كارثية"؛ حدث ما لم يكن في الحُسبان.

لوائح دوري الأمم الأوروبية فتحت الباب أمام منتخب السويد؛ لخوض "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب السويد كان ضمن "أفضل المتصدرين"، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ ما أعطاه الحق "قانونيًا" في خوض "الملحق" المونديالي، بعد الفشل في تجاوز التصفيات.

لذلك.. عدالة كرة القدم تحوّلت هذه المرة من أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى الغرف المغلقة للاتحاد الأوروبي، حيث يتم صياغة اللوائح والقوانين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تأهُل منتخب السويد إلى بطولة كأس العالم 2026 رسميًا..

    منتخب السويد.. 0 انتصارات في التصفيات المونديالية

    كما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ قدّم منتخب السويد تصفيات "كارثية"، رغم امتلاكه الكثير من الأسماء العالمية المهمة.

    السويد لم تحقق أي انتصار، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 6.

    * فوز: 0.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 4.

    * أهداف مسجلة: 4.

    * أهداف مستقبلة: 12.

    لكن.. المنتخب السويدي استفاد من لوائح دوري الأمم الأوروبية، التي تحدثنا عنها في السطور الماضية؛ ليخوض "الملحق" من مباراتين، هما نصف النهائي والنهائي.

    منتخب السويد يعوض في "الملحق" المونديالي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن منتخب السويد عوض ما فاته في تصفيات التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026، بتقديم "ملحق" أكثر من رائع.

    نعم.. منتخب السويد صعد إلى بطولة كأس العالم 2026، من خلال "الملحق"؛ وذلك على النحو التالي:

    * نصف النهائي: الفوز خارج أرضه (3-1) ضد منتخب أوكرانيا.

    * النهائي: الفوز على أرضه (3-2) ضد منتخب بولندا.

    أي أن السويديين تأهلوا إلى المونديال، من خلال فوزين فقط؛ جاءا في "الملحق"، وليس التصفيات الأساسية.

    فيكتور جيوكيريس.. الملك المتوّج على عرش السويد

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. السويديون يدينون للاعب واحد بعينه؛ في تأهل منتخبهم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هذا اللاعب السويدي المقصود؛ ليس إلا فيكتور جيوكيريس، مهاجم العملاق الإنجليزي آرسنال.

    جيوكيريس كان الملك المتوّج على عرش السويد، خلال "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * نصف النهائي: تسجيل 3 أهداف؛ ليقود السويد للفوز (3-1) على أوكرانيا.

    * النهائي: تسجيل هدف؛ ليقود السويد للفوز (3-2) على بولندا.

    والهدف الذي سجله جيوكيريس ضد بولندا؛ كان بمثابة "رصاصة الرحمة" بكل ما تحمله من معاني، حيث جاء في الدقيقة 88.

    وقتها.. كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي (2-2)؛ مع أفضلية منتخب بولندا في الأداء، واقترابه من الثالث.

    بمعنى.. جيوكيريس الذي لم يسجل أي هدف في التصفيات المونديالية؛ تحوّل إلى "بطل خارق" أنقذ السويد في الملحق، برباعية كاملة خلال مباراتين.

    قانون كرة القدم يتأكد مع السويد وجيوكيريس

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن كرة القدم دائمًا ما تمنح فرصة ثانية، للمنتخبات والأندية واللاعبين.

    الفرصة الأخرى تحصل عليها منتخب السويد، بخوض "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ مستفيدًا من لوائح دوري الأمم الأوروبية، بعد تصفيات مونديالية كارثية.

    واستفاد المنتخب السويدي من هذه الفرصة الثانية؛ وذلك بالعودة إلى العرس العالمي، بعد الغياب عن نسخة عام 2022.

    كذلك.. استفاد فيكتور جيوكيريس، نجم منتخب السويد والعملاق الإنجليزي آرسنال، من الفرصة الثانية؛ وذلك بالرد على كل منتقديه، بعد التصفيات الكارثية.

    جيوكيريس الذي تم الهجوم عليه في التصفيات، بسبب فشله في تسجيل أي هدف، مع تقديم مستوى سيئ للغاية؛ ها هو أصبح خلال 4 أيام فقط من عمر "الملحق"، بطلًا قوميًا في بلاده.

    ومن هُنا.. يتأكد القانون الشهير للعبة الأكثر شعبية في العالم؛ وهو أن كرة القدم التي تبكيك في يومٍ ما، قادرة على أن تسعدك في أسابيع وأشهر أخرى.