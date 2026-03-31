هناك فرصة ثانية دائمًا: قانون كرة القدم يمنح السويد "قُبلة الحياة".. وفيكتور جيوكيريس من "العار إلى المجد" في 4 أيام

بينما كانت الجماهير السويدية، تحزم أمتعتها لمغادرة مدرجات اليأس، بعد تصفيات مونديالية "كارثية"؛ حدث ما لم يكن في الحُسبان.

لوائح دوري الأمم الأوروبية فتحت الباب أمام منتخب السويد؛ لخوض "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب السويد كان ضمن "أفضل المتصدرين"، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ ما أعطاه الحق "قانونيًا" في خوض "الملحق" المونديالي، بعد الفشل في تجاوز التصفيات.

لذلك.. عدالة كرة القدم تحوّلت هذه المرة من أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى الغرف المغلقة للاتحاد الأوروبي، حيث يتم صياغة اللوائح والقوانين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تأهُل منتخب السويد إلى بطولة كأس العالم 2026 رسميًا..