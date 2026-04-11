Getty Images Sport
ترجمه
قال ميكيل أرتيتا إنه "محظوظ جدًا" لكونه لا يزال مدربًا لأرسنال، وإنه ينبغي عليه تقديم أداء أفضل بعد إنفاق "مبالغ طائلة"
هاسلباينك يشكك في سجل أرتيتا
أبدى هاسلبانك شكوكه بشأن إنجازات أرتيتا مع أرسنال، على الرغم من أن النادي يحتل مركزًا قويًا في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال اللاعب الدولي الهولندي السابق إن عدد الألقاب التي حققها الإسباني لا يتناسب مع الوقت والدعم المالي الذي حصل عليه. يتولى أرتيتا المسؤولية منذ عام 2019 وقاد أرسنال للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما بنى فريقًا قادرًا على المنافسة على الألقاب الكبرى. ومع ذلك، يعتقد هاسلبانك أن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي فقط خلال تلك الفترة يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان من المفترض أن يكون قد حقق المزيد من النجاحات بالفعل.
- AFP
خبير يشكك في النتائج رغم موقفه القوي
وأشار المهاجم السابق أيضًا إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضخها أرسنال في سوق الانتقالات، ملمحًا إلى أن تعزيز تشكيلة الفريق كان من المفترض أن يُترجم إلى هيمنة أكثر وضوحًا. وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، أشار هاسلبانك إلى أن فترة تولي أرتيتا لمنصب المدير الفني كانت مستقرة بشكل غير معتاد بالنسبة لمدرب في نادٍ بمكانة أرسنال.
وقال: "أرسنال في وضع رائع في الوقت الحالي، لكن دعونا لا ننسى المدة التي قضاها هناك". "لقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة. بالنسبة لنادٍ مثل أرسنال، هل هذا كافٍ؟ نعم، إنهم في وضع جيد حقًا، لكن دعونا نلقي نظرة على المبلغ الذي أنفقه في العامين الماضيين - مبلغ كبير من المال. لديه تشكيلتان جيدتان، ومقاعد البدلاء قوية حقًا. ألا ينبغي أن يكونوا متقدمين أكثر من ذلك؟"
جدل حول الأسلوب والدعم على المدى الطويل
في حين اكتسب أرسنال شهرة هذا الموسم بفضل صلابة دفاعه وكفاءته في تنفيذ الكرات الثابتة، اعترف هاسلبانك بأنه يفضل رؤية أسلوب أكثر إبداعًا من جانب الفريق اللندني الشمالي.
وأضاف: "إذا نظرت إلى طريقة لعبهم، ستجد أنهم براغماتيون. إنهم صلبون ولا يمنحون الخصم فرصاً كثيرة. نعم، هذه هي الطريقة التي تفوز بها بالدوري عادةً. هل أرغب في رؤية المزيد من أسلوب أرسنال؟ نعم. مع القليل من البراعة. لكن هذا رأيي أنا، كعاشق لكرة القدم. لا يمكنك الفوز بالدوري دائماً بهذه الطريقة. أعتقد أنه كان محظوظاً للغاية لبقائه كل هذه المدة في نادٍ بهذا الحجم. لا بد أنهم آمنوا به. وهذا لا يحدث كثيراً".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا يزال أرسنال في صدارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي. ويطمح فريق أرتيتا إلى حصد أول لقب دوري للنادي منذ عام 2004، ومن المرجح أن يؤدي الفوز باللقب إلى إسكات الكثير من الانتقادات الموجهة إلى فترة توليه منصبه. ويستعد «المدفعجية» الآن لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تليها مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة الأسبوع المقبل.