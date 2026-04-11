قال ميكيل أرتيتا إنه "محظوظ جدًا" لكونه لا يزال مدربًا لأرسنال، وإنه ينبغي عليه تقديم أداء أفضل بعد إنفاق "مبالغ طائلة"

وأشار المهاجم السابق أيضًا إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضخها أرسنال في سوق الانتقالات، ملمحًا إلى أن تعزيز تشكيلة الفريق كان من المفترض أن يُترجم إلى هيمنة أكثر وضوحًا. وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، أشار هاسلبانك إلى أن فترة تولي أرتيتا لمنصب المدير الفني كانت مستقرة بشكل غير معتاد بالنسبة لمدرب في نادٍ بمكانة أرسنال.

وقال: "أرسنال في وضع رائع في الوقت الحالي، لكن دعونا لا ننسى المدة التي قضاها هناك". "لقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة. بالنسبة لنادٍ مثل أرسنال، هل هذا كافٍ؟ نعم، إنهم في وضع جيد حقًا، لكن دعونا نلقي نظرة على المبلغ الذي أنفقه في العامين الماضيين - مبلغ كبير من المال. لديه تشكيلتان جيدتان، ومقاعد البدلاء قوية حقًا. ألا ينبغي أن يكونوا متقدمين أكثر من ذلك؟"