قاعة المشاهير، المجلد الثاني عشر | باولو مالديني "أفضل مدافع في التاريخ" .. الأسطورة لا تطلب الإذن أبداً

قائد أكثر حقبة ناجحة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، اللاعب رقم 3 الذي لم يظهر في سان سيرو منذ رحيله: أناقة، مهارة فنية، وأكثر شخصية مهيبة في تاريخ ميلان.

الشخصية ليست دائماً ميزة تُقدَّر في عالم كرة القدم. أما المهارة الفنية والقيادة فهما من السمات المميزة لأفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ. إن الهالة التي لا تزال تحيط باسم باولو مالديني، والتي ستظل تحيط به إلى الأبد في جميع أنحاء العالم، لا مثيل لها في أي لاعب آخر من المنتخب الإيطالي، في أي عصر كان، ولا حتى روبرتو باجيو.

أفضل مدافع على الإطلاق، ولكن ليس في رأي المشجعين: فقد أعرب المتخصصون، من هنري إلى كريسبو، ومن توتي إلى ديل بييرو، ومن روماريو إلى باتيستوتا، عن إجماعهم، بغض النظر عن الألوان التي ارتدوها خلال مسيرتهم.

  • ألف مباراة، ثلاثون عامًا، لونان

    أكثر من ألف مباراة خاضها خلال مسيرته، و30 عاماً قضاها مرتدياً قميصاً واحداً فقط، تماماً مثل سلفه ومعلمه، اللاعب رقم 6 فرانكو باريزي، قبل أن يصبح مديراً في نادي ميلان: حياة كرسها للروسونيري، تماماً مثل والده تشيزاري.

    إحدى أكثر السلالات نجاحاً في تاريخ كرة القدم، حلم لطفل نشأ في أورياتوريو بيازا ليوناردو، في ميلانو، أمام جامعة البوليتكنيكو: شغف مبكر وطفولي بيوفنتوس، لكن حياته بعد ذلك ارتبطت فقط بالشيطان.

  • باولو، ابن قيصر

    المكان الذي ولد فيه هو المكان الذي نشأ فيه: «مادونينا» مكتوبة في مصير باولو، تماماً كما كان الحال مع تشيزاري، الذي وُلد في تريست، في فريولي، لكنه وصل إلى ميلانو عام 1954، وهو في الثانية والعشرين من عمره فقط، ليرتدي قميص ميلان. قائد الفريق بعد 350 مباراة، وسيكون «باولينو» — كما كان والده يحب أن يناديه — قائداً أيضاً.

    ذلك الابن الذكر الذي لم يولد أبدًا، لأنهم أنجبوا بنات فقط: ثلاث قبل ولادته، ثم ولدان آخران. الرابع بين ستة أبناء، نشأ بين لامبراتي وسيتا ستودي، قبل أن ينضم في سن العاشرة فقط إلى فرق الشباب في ميلان، ليبقى معها إلى الأبد.

  • "لا أحد مثله أبدًا"، منذ عام 1985

    "طوال 23 عاماً من مسيرته، لم يبتعد أبداً عن قيم الأخلاق والواجب والولاء والأخلاقيات التي جعلت منه أحد أيقونات كرة القدم"، هكذا كتبت صحيفة "لإكويب" عنه عند اعتزاله.

    منذ بدايته في يناير 1985، التي جاءت بفضل نيلس ليدهولم الذي أشركه في سن 17 عامًا فقط، عندما دخل ملعب فريولي، على بعد بضعة كيلومترات من مسقط رأس والده، ضد أودينيزي، بديلاً عن سيرجيو باتيستيني المصاب.

    علامة من علامات القدر. لعب في البداية كظهير أيمن، على الرغم من أن العصر الذهبي سيكون في الجانب الآخر، على اليسار، مع الرقم 3 على ظهره: بالنسبة له، الذي كان يجيد استخدام قدمه اليسرى كأنها قدمه الطبيعية، كانت نهاية مسيرته كمدافع مركزي، دون أن ينخفض مستواه أبدًا. وريث لاسم عائلة ثقيل لم يثقل كاهله أبدًا، بل عززه.

  • أفضل سنوات حياتنا

    من ليدهولم، الذي كان أول من آمن به، إلى ساكي، الذي سيُرسخه في صدارة عالم كرة القدم: أحد أقوى الفرق على مر العصور، مع زملاء من عيار ريكارد، جوليت، فان باستن، سافيتشفيتش، بوبان، ليشكلوا ذلك الخط الدفاعي الأسطوري الذي يحفظه مشجعو الروسونيري عن ظهر قلب، تاسوتي-باريزي-كوستاكورتا-مالديني، بالإضافة إلى فيليبو غالي.

    لا داعي للتوقف عند سجل الإنجازات، الذي يمتد من البداية، عام 1984، إلى النهاية، عام 2009: كأس إيطاليا للناشئين، 7 ألقاب دوري، 5 كؤوس سوبر إيطالية، كأس إيطاليا، 5 (خمسة!) لقب في دوري أبطال أوروبا، أي أكثر من أي فريق إيطالي آخر ومجموع الـ3 التي فاز بها إنتر مع الـ2 التي فاز بها يوفنتوس، و5 كؤوس سوبر أوروبية، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع لاعبي الروسونيري الحاليين مودريتش وكارباخال وكروس، وكأسين قاريين، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفردية، والعديد من الأوسمة، من بينها لقب فارس الجمهورية الإيطالية.

  • الأقوى على الإطلاق

    تمر السنوات، ويتعاقب المدربون: ساتشي، وكابيلو، ومدربه في فرق الناشئين، وأنشيلوتي، لكن الشيء الوحيد الثابت هو هو نفسه: فهو لا يتغير، ولا يمل، ويجدد حبه للنادي، ويعلّم الشباب الوافدين إلى ميلانيلو معنى ارتداء قميص ميلان، وهو مثال للاستقامة والأخلاق الحميدة لكل من ينضم إلى صفوف الروسونيري.

    أليساندرو نيستا، الذي لم يكن بالضبط الوافد الجديد، يقول بعد سنوات: "مالديني هو أقوى مدافع على الإطلاق من حيث القدرات البدنية والعقلية. كان يخطئ هو أيضًا، قليلًا جدًا، لكن عندما يخطئ لا يؤثر ذلك عليه على الإطلاق. لقد علمني العقلية. كنت قادمًا من روما بشعر مصفف، وصندل، وسروال قصير، وقد علمني كيف يتصرف المرء في نادٍ مثل ميلان. في سن الأربعين، كان لا يزال سريعًا كالقطار. كان الأقوى، والوحيد الذي يشعرني بالحرج عندما ألتقي به. لماذا؟ لا أعرف. الحرج بمعنى أنه مختلف عن الآخرين".

  • المنحنى الجنوبي، حب لم يزهر قط

    تلك القدرة على إحراجك، بفضل العظمة التي أبداها، في لهجته وأسلوبه. شخصية قوية، لم تتوافق مع مشجعي "كورفا سود" وأثارت رهبة في نفوسهم، حيث لم تكن علاقته بهم جيدة أبدًا: فقد رفض مالديني دائمًا المشاركة في الاجتماعات وحضور حفلات المشجعين المتطرفين، وانتقد دائمًا المواقف العنيفة لـ "سود"، ولم يتردد في التعامل بصرامة مع بعض المشجعين.

    على سبيل المثال، في اليوم التالي للهزيمة في اسطنبول أمام ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، عندما رفض الإجابة على أسئلة المشجعين المتطرفين حول أسباب تلك الهزيمة، ووفقًا لبعض المصادر، وصف مجموعة من المشجعين الذين كانوا يعترضون عليه بـ"المساكين المتسولين".

    توترات بلغت ذروتها في مباراة الوداع لكرة القدم في 3، في سان سيرو ضد روما: قررت مجموعة صغيرة من المشجعين الاحتجاج عليه، مع لافتتين وترديد اسم فرانكو باريزي، باعتباره القائد الوحيد، ووصل الأمر إلى حد الصفير. وكان تعليقه، كالعادة، كفيلاً بإحراج من لم يدركوا مدى أهمية تلك اللحظة، بالنسبة لعالم كرة القدم والروسونيري: "مع مرور الوقت، أدركت أن ذلك كان نجاحاً لأنه رسم خطاً أكثر وضوحاً بيني وبين ذلك النوع من كرة القدم".

  • "ثلاثة لك وحدك" و"الحنين إلى الأزرق"

    الوداع لكرة القدم في سن الأربعين، آخر رحلة خارجية إلى فلورنسا، تأثر المشجعون الحقيقيون، وسبعون ألفاً منهم يذرفون الدموع وهم يرفعون لافتة عليها صورته وعبارة «رقم 3 لك وحدك». رقم تم سحبه، شأنه شأن الرقم 6، على أمل رؤيته مرة أخرى على قمصان ورثته فقط.

    مسيرة حافلة بالنجاحات في النادي، لكنها كانت سيئة الحظ مع المنتخب الوطني: أول استدعاء في عام 1986، وكأس العالم في إيطاليا الذي خسره في نصف النهائي أمام الأرجنتين بقيادة مارادونا، والمزحة الرهيبة في ركلات الترجيح في الولايات المتحدة أمام البرازيل بعد أربع سنوات، والإقصاء المؤلم في فرنسا على يد زيدان وزملائه، وكذلك خسارة بطولة أوروبا عام 2000 في اللحظة الأخيرة، مرة أخرى على يد "البلوز"، والسرقة مع كوريا الجنوبية عام 2002.

    وداع المنتخب الإيطالي في سن الـ34، والفوز بكأس العالم عام 2006 على يد زملائه القدامى، عندما كان لا يزال على أرض الملعب وكان بإمكانه رفع كأس العالم بصفته قائداً للفريق، وربما الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي كاد يحصل عليها عدة مرات، والتي فاز بها في النهاية فابيو كانافارو.

  • الخطوة الأخيرة

    وأخيرًا، الخطوة الأخيرة - حتى الآن - لباولو مالديني. حياة كمدير، ولكنه ليس أي مدير، وليس دورًا تمثيليًا وشكليًا: بل صانع قرار، قادر على تحقيق اللقب التاسع عشر في تاريخ النادي الأحمر والأسود، في موسم 2021/2022، بفضل الخيارات القوية التي اتخذها ستيفانو بيولي على مقاعد البدلاء وزلاتان إبراهيموفيتش على أرض الملعب، جنبًا إلى جنب مع زميله القديم زفونيمير بوبان.

    القدرة على تمثيل ميلان بكل ما في الكلمة من معنى، دون أن يخدع أحداً أبداً، وقبل كل شيء دون أن يخون القضية أبداً: فالـ"لا" الصادقة والحقيقية، مهما كانت مؤلمة، أفضل من الـ"نعم" المتساهلة.

  • بعد 44 عاماً: الأسطورة لا تطلب الإذن أبداً

    وأخيراً، في العام الماضي، الانتقال من إليوت إلى ريدبيرد، والتثبيت الذي لم يخلو من الصعوبات، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة في ديربي الذهاب والإياب أمام إنتر. ولكن قبل كل شيء، قبل ظهور اختلافات واضحة في الرؤى المستقبلية وإدارة النادي، وقبل ذلك البيان البارد الذي قطع، في 6 يونيو 2023، بعد 44 عامًا، الخيط الذي لا ينقطع والذي سيربط ميلان وباولو مالديني إلى الأبد. منذ ذلك الحين، لم يعد "الشيطان" كما كان: ينتظره المشجعون، وهم يعلمون أنه سيعود، ويعلمون أنه بدونه سيكون من الصعب رؤية الألوان الحمراء والسوداء تتوج بالفوز مرة أخرى.

    لأن مالديني كان دائمًا الضامن لتلك الألوان: ليس باختياره أو بانتخابه، بل بطبيعته، لأنه كان الأقوى بين الجميع، لكنه لم يظهر ذلك أبدًا. لأن الأسطورة لا تطلب الإذن أبدًا.

