Hall of Fame Ronaldinho
Marco Trombetta

قاعة المشاهير، المجلد الحادي عشر | تكتب كلمة «كرة القدم» وتقرأ «رونالدينيو»

لم يكن رونالدينيو مجرد لاعب كرة قدم. بل كان رونالدينيو أجمل تجسيد لرياضة كرة القدم. نعم، رياضة. هو وحده كان قادراً دائماً على إظهارها على هذا النحو.

إذا سألتم أي شخص في العالم، حتى من لا يتابع كرة القدم، أن يربط أول اسم يخطر على باله بهذه الرياضة، فستكون الإجابة الأكثر بديهية هي ليو ميسي أو كريستيانو رونالدو.

وربما تكون الإجابة الأصح أيضًا، لأننا نتحدث عن اللاعبين اللذين صنعا التاريخ أكثر من أي شخص آخر. لا يمكن لأحد أن يصل إلى مستواهما الآن أو في المستقبل: سواء من حيث الأرقام أو المسيرة المهنية أو أي شيء آخر.

ومع ذلك، إذا كان عليّ أن أحاول جعل شخص ما يقع في حب كرة القدم، فلن أريه إنجازات ميسي ورونالدو. وربما، وأنا أبالغ هنا، لن أريه حتى إنجازات مارادونا. بل سأريه رونالدينيو.

  • كرة القدم في أقدم صورها

    بصراحة، هل يعجبكم كرة القدم اليوم؟ يقال لكم إنها أسرع وأكثر ديناميكية وأكثر تقنية. وأن الجميع يجيدون التعامل مع الكرة، وأنه يجب أن يكون المرء رياضياً أولاً ثم لاعب كرة قدم ثانياً.

    لكن هل يستمتعون به؟ هل يثير مشاعركم؟ كم عدد اللاعبين اليوم الذين يثيرون إعجابكم؟ كم منهم فريد في أسلوبه، في طريقة لعبه، أو تسديداته، أو مراوغاته؟ وكم منهم يُترك لهم الحرية للتعبير عن أنفسهم بعيداً عن هذه التكتيكات المتطرفة التي تعقد بشكل مفرط ما يُعتبر أبسط رياضة في العالم؟

    رياضة الجميع، التي يمكن ممارستها في أي مكان. يكفي كرة واحدة، هذا كل شيء. هذا كل ما تحتاجه. كان هذا كل ما يحتاجه رونالدينيو، منذ أن كان طفلاً. 

    "في مرحلة ما، كان أصدقائي يتعبون من لعب كرة القدم. عندها كنت أتدرب بين الكراسي ومع كلبي".

    لم يمل رونالدينيو من اللعب أبداً. لم يتكيف قسراً أبداً، ولم يحد من نفسه أبداً. بقي ذلك الطفل الذي تعلو وجهه ابتسامة، والذي كان يفكر في شيء واحد فقط عندما تكون الكرة بين قدميه: الاستمتاع.

  • ابتسم، فأنت الأفضل في العالم

    كما كنا نفعل نحن في صغرنا قبل أن نلعب مع الأصدقاء، كان رونالدينيو يفكر دائماً في الحيلة أو المراوغة الجديدة التي يمكنه أن يقدمها في الملعب في كل مرة.

    تلك الحرية الذهنية، شبه الطفولية، في التجريب ثم تحقيق أشياء لم يجرؤ أي لاعب آخر حتى على تخيلها. 

    أما دينهو، فكان يصل إلى الملعب ويقوم بها. لم يكن يهمه إن كان في كامب نو، أو البرنابيو، أو سان سيرو، أو أولد ترافورد، أو في نهائي دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم. كان يقوم بها، لأنها كانت تجعله سعيداً. وبذلك كان يجعل الجميع سعداء.

    لم تكن تشعر بالملل أبدًا عند مشاهدة إحدى مبارياته. في كل مرة كان يستحوذ على الكرة، كان يحدث شيء ما ببساطة. كانت عيناك تضيء، وكأنك تستمتع بهذا الجمال الهائل. وبالنسبة لي شخصيًا، لم يحدث لي أي لاعب هذا التأثير. 

    بابتسامته المميزة، التي تشبه ابتسامة الجوكر، لكنه جوكر يجلب السعادة، أصبح الأفضل في العالم. الأقوى والأكثر تسلية في الوقت نفسه، وهما أمران لا يجتمعان غالبًا. يقال إنك إما أن تمتلك هذا النوع من الإبداع أو تكون عمليًا. كان دينهو يسليك ويجعلك تفوز بالمباريات أيضًا. لم يكن الأمر يتطلب سوى القليل، كما روى إيتو. 

    "كان دينهو عبقرياً، وليس فقط على أرض الملعب. في اليوم الذي لا يشعر فيه بالسعادة، لا يلعب جيداً. لكنه غالباً ما كان يصل إلى غرفة الملابس مبتسماً وسعيداً ويقول لي: 'صامويل، كيف تشعر؟'. إذا أجبتُه أنا أيضاً 'بخير'، كان يرد: 'ممتاز، لنذهب ونفوز'".

  • لا ثنائية، ولا حسد

    كانت نقاء رونالدينيو الكروي انعكاساً لإنسانيته أيضاً. لم تكن تلك الابتسامة مجرد مظهر خارجي، بل كانت جوهره. وحتى عندما كان عهده كـ«ملك» على وشك الانتهاء، استخدم تلك الابتسامة للترحيب بمن سيحل محله. دون حسد، ودون تنافس.

    "أتذكر بدايات ميسي، كان صبيًا صغيرًا. أنا من مرر له الكرة التي سجل منها هدفه الأول، في مباراة ضد ألباسيتي. سجل هدفًا رائعًا وفكرت: هذا لاعب استثنائي، لقد وُلد "نجم". لم يكن بحاجة إلى نصائح أبداً، حتى عندما كان صبياً، كان يعرف دائماً ماذا يفعل. إنه الأفضل في عصره، كما كان مارادونا الأفضل في عصره".

    لم يكن لديه أي مشكلة في القول إن ديل بييرو كان مثاله الأعلى وأنه كان يسدد الركلات الحرة أفضل منه. لم يكن لديه أي مشكلة في الاعتراف بأنه استوحى حركة "المرونة"، إحدى علاماته المميزة، من رونالدو "الظاهرة". وعندما كان يقول إنه لا يشعر بأنه الأقوى "حتى في برشلونة"،لم يكن ذلك "مراوغة". ببساطة، لم يكن الأمر يهمه.

    لطالما حظي دينيو بالاحترام واستحقه. أتذكر بمشاعر عاطفية مشهدًا معينًا: نيمار الشاب، الذي قبل مباراة سانتوس وأتلتيكو مينيرو، يقف أمام رونالدينيو وينحني له. 

    "شكراً على كل ما فعلته لمحبي كرة القدم".

  • عندما تشعرون بالحزن، شاهدوا مقطع فيديو لـ دينيو

    قبل بضعة أيام، كما يحدث للجميع تقريبًا، كنت أتصفح مقاطع الفيديو المسلية بملل. إلى أن صادفت مقطعًا لرونالدينيو. شعرت على الفور بالانفعال والبهجة.

    كان يكفي أن أراه يلمس الكرة، ويرقص على الملعب بخطواته الفريدة التي لا تضاهى. أن أراه يبتكر حركات لا يمكن لأي لاعب آخر أن يفعلها. أن أراه يبتسم. كان ذلك معدياً، وبدون أن أدرك، بدأت أبتسم أنا أيضاً.

    مثلما يحدث عندما تقع في الحب. يكفي أن تراها تبتسم. وكذلك يكفي أن ترى رونالدينيو يبتسم لتقع في حب كرة القدم من جديد. وتكون أكثر سعادة.

