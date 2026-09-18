قائمة فرنسا: زيدان يعلن موقفه من بنزيما .. أفضل مركز لـ"القائد" مبابي وسبب استبعاد كانتي ونجم ريال مدريد!

وسط حالة من الترقب، كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمته الأولى مع "الديوك"، بعد توليه مهام الإدارة الفنية، خلفًا لديدييه ديشان، في إطار التحضير للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

ويتواجد المنتخب الفرنسي، صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026، في المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري أمم أوروبا، حيث يستهل مشواره بملاقاة تركيا وبلجيكا، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، أمام إيطاليا.

اختيارات زيدان كشفت عن الكثير من التساؤلات، بين منح كيليان مبابي شارة القيادة، وموقفه من ضم كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن الهلال، فضلًا عن استبعاد تشواميني.