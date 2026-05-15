قائمة تونس النهائية في كأس العالم | مفاجآت لموشي .. ضم شقيق بطل المونديال واستبعاد صاحب هدف التأهل!

كشف صبري لموشي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول، عن القائمة النهائية لـ"نسور قرطاج"، التي تضم 26 لاعبًا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب في المجموعة السادسة، أمام هولندا واليابان والسويد.

المنتخب التونسي قرر السير على غرار فرنسا وبلجيكا، في عدم اختيار قائمة أولية، حيث قرر لموشي التوجه مباشرة لإعلان القائمة النهائية التي شهدت العديد من المفاجآت، وسط تواجد 6 لاعبين فقط من الذين شاركوا في مونديال قطر 2022.

ويتأهب كل من منتصر طالبي، ديلان براون، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، علي العابدي، أنيس بن سليمان، لخوض تجربة جديدة في كأس العالم، بعد مشاركتهم في نسخة قطر، فيما قرر لموشي الدفع بدماء جديدة في قائمة نسور قرطاج.

وتمثلت مفاجآت لموشي، في استبعاد عدد من عناصر الخبرة، من قائمة تونس، على غرار فرجاني ساسي، علي معلول، عيسى العيدوني، سيف الدين الجزيري، محمد علي بن رمضان (صاحب هدف التأهل الحاسم للمونديال أمام غينيا الاستوائية)، فيما جاء غياب لاعبين "محليين" على غرار بشير بن سعيد، غيث الزعلوني، نور الدين فرحاتي، وظهير جوزتيبي التركي، محمد أمين الشارني، بمثابة الجدل بين الجماهير التونسية.

في المقابل، قرر لموشي، تواجد راني خضيرة، شقيق نجم منتخب ألمانيا السابق، سامي خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، في قائمة نسور قرطاج، مع منح الثقة لكل من رائد الشيخاوي، مدافع الاتحاد المنستيري، وريان اللومي، مهاجم فرانكوفر، اللذين تم استدعاؤهما لأول مرة في معسكر مارس الماضي.

  • حراسة المرمى

    أيمن دحمان (الصفاقسي)

    صبري بن حسن (النجم الساحلي)

    عبد المهيب الشامخ (الإفريقي)

  • خط الدفاع

    منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)

    ديلان براون (سيرفيت السويسري)

    عمر الرقيق (ماريبور السلوفيني)

    آدم عروس (قاسم باشا التركي)

    رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري)

    يان فاليري (يانج بويز السويسري)

    معتز النفاتي (نورشوبينج السويدي)

    علي العابدي (نيس الفرنسي)

    محمد أمين بن حميدة (الترجي)

  • خط الوسط

    إلياس سخيري (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

    محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري)

    راني خضيري (يونيون برلين)

    حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي)

    أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الإنجليزي)

    مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)

    إسماعيل الغربي (أوجسبورج الألماني)

  • خط الهجوم

    خليل العياري (باريس سان جيرمان الفرنسي)

    فراس شواط (الإفريقي)

    سيباستيان تونكتي (سيلتيك الإسكتلندي)

    إلياس سعد (هانوفر الألماني)

    ريان اللومي (فانكوفر وايتكابس الكندي)

    حازم المستوري (دينامو ماخشكالا الروسي)

    إلياس العاشوري (كوبنهاجن الدنماركي)

