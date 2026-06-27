طالبت باستبعاده من كأس العالم .. قائد كاب فيردي يواجه اتهامًا بالاعتداء على سيدة برازيلية!

وذكرت وكالة أنباء "جي إي"، بأن ريان مينديز، يخضع للتحقيق من قِبل شرطة نيوزيلندا، حول بلاغ اعتصاب، قدمته امرأة برازيلية، حيث وقع الحادث في فندق الإقامة الذي كان يتواجد فيه المنتخب لخوض مباراة ودية.

وكان المنتخب يتواجد في نيوزيلندا، للمشاركة في مباريات سلسلة الفيفا، التي تجمع بين ثماني دول مختلفة؛ حيث خاض مباراتين، خسر في إحداها أمام تشيلي بنتيجة (2-4)، وتعادل مع نيوزيلندا بهدف لمثله، ثم فاز بركلات الترجيح.

وكانت السيدة البرازيلية، المقيمة في نيوزيلندا بتأشيرة إقامة وعمل، حيث تم توظيفها كمترجمة وداعمة عملياتية لمنتخب الرأس الأخضر، لتقيم بحكم عملها، في فندق الوفد.

وأبلغت الشرطة بأنه بعد مباراة تشيلي، تمت دعوة السيدة في إحدى الغرف المحجوزة للمنتخب الوطني في الفندق، حيث اعتقدت بأنها لتؤدي دورها كمترجمة، إلا أن الأمر كان مجرد تجمع اجتماعي، وبعد عودتها إلى غرفتها، فوجئت باللاعب يدخل الغرفة، قبل أن تقع حادثة الاعتداء.

وقامت السيدة بتصوير إصابات ظاهرة، تتعلق بجروح وكدمات حول جسدها، فيما خضعت للعلاج في عيادة، كما أخضعت لفحص طبي شرعي، والذي كشف عن إصاباتها.