طالبت باستبعاده من كأس العالم .. قائد كاب فيردي يواجه اتهامًا بالاعتداء على سيدة برازيلية!

وفي العاشر من مايو الماضي، وجهت السيدة البرازيلية وزوجها، إخطارات غير قضائية إلى اتحاد الرأس الأخضر، والفيفا، مرفقة بالتقرير والأدلة، للمطالبة بمعاقبة مينديز، باستبعاده من كأس العالم، كما تم ملء استمارة الحماية الخاصة بالفيفا، والمخصصة للشكاوى، بعد 10 أيام، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد.
وبحسب إفادة الاتحاد النيوزيلندي، الذي استضافة مباريات سلسلة الفيفا، في مارس، فقد قال "نحن ندرك أن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص شركة نيوزيلندا، لذا فهم الأنسب للتعليق على الوضع، فيما رفضت منظمة الفيفا، التعليق على القضية، وكذلك اتحاد الرأس الأخضر.
ووفقًا للقانون النيوزيلندي، فإنه في حالة ثبوت الاتهام على ريان مينديز، قد عقوبة الإدانة بالعنف الجسدي، تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفقًا لخطورة القضية.
ولا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها، وفقًا للتسلسل الزمني، وتقرر ما إذا كانت لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات، وإذا تحقق، تحال القضية إلى المحكمة الجزئية، حيث يتم البت في القضايا الجنائية في نيوزيلندا، من قِبل قاض واحد أو هيئة محلفين.
وإذا وجهت الشرطة إلى اللاعب تهمًا وتم إصدار مذكرة توقيف، فهناك احتمالان؛ إما إدراج اسمه على قائمة الإنتربول، وفي هذه الحالة يمكن توقيفه في أي حدود أو دولة، أو طلب تسليمه بموجب اتفاق تعاون، علمًا بأنه لا توجد معاهدة تسليم مجرمين بين نيوزيلندا والرأس الأخضر.