"في نهاية المطاف، هذا يكفي!" مدرب ليفربول آرني سلوت مستاء من سلوك نجوم غالطة سراي

"في مرحلة ما، يكون الأمر قد تجاوز الحدود"، قال الهولندي بغضب عقب الهزيمة الساحقة في أنفيلد رود، مستاءً مما اعتبره إضاعة للوقت من جانب الضيوف: "لقد مررت بهذا مرات كثيرة جدًا، حيث نحاول بناء زخم والدخول في أجواء المباراة - ثم نجد أحدهم مستلقيًا على الأرض لمدة نصف ساعة".

أراد سلوت "فعل شيء حيال ذلك" وتناقش بشكل ملحوظ مع الحكم الرابع - لكن دون جدوى. لم يستطع فعل أي شيء، "ربما باستثناء الركض على طول الخط كالمجنون". في الواقع، بدا سلوت، بالنسبة لمعاييره، شديد الحماس على خط التماس طوال المباراة، ووفقًا له، انعكس ذلك على مشجعي الريدز، الذين كانوا قد صفقوا للفريق في نهاية الأسبوع الماضي بعد تعادل مخيب للآمال 1-1 أمام توتنهام المهدد بالهبوط.

"منذ اللحظة الأولى التي حاولوا فيها إيقاف الزخم، رفع مشجعونا أصواتهم أكثر"، كما أشار سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن هذا المزيج كان مهمًا جدًا الليلة. ولهذا السبب ربما كنت أكثر نشاطًا مما أكون عادةً. لأننا يجب أن نحارب معًا ما رأيناه الليلة".