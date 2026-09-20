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في كرة طالب مورينيو بالطرد فيها.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فالفيردي ومدة غيابه!

فيديريكو فالفيردي
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

أكد ريال مدريد أن لاعب الوسط فيدي فالفيردي تعرّض لإصابة خطيرة خلال ديربي مدريد المشتعل يوم الأحد على ملعب المتروبوليتانو، والذي شهد خسارة الفريق الملكي بنتيجة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد. وقد كان فالفيردي ضحية تدخل عنيف من كانج إن لي، ما ترك الطاقم الطبي للنادي في حالة قلق قبل فترة التوقف الدولي.

  • إصابة قاسية في الكاحل تلحق بلاعب خط الوسط

    أصدر ريال مدريد بياناً طبياً رسمياً بخصوص فالفيردي عقب المواجهة المشتعلة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد. وأكد النادي أن لاعب الوسط تعرّض لإصابة خطيرة في كاحله الأيسر بعدما لامسته أحذية كانج إن لي في تدخّل خلال الهزيمة بنتيجة 2-1. ولم يعاقب الحكم ميجيل أنخيل أورتيث أرياس لاعب أتلتيكو ولو ببطاقة صفراء، رغم متابعته لتفاصيل الواقعة عن مسافة قريبة.

    وفي بيان صادر عبر القنوات الرسمية للنادي، أوضح الفريق الملكي حجم الضرر الذي كُشف عنه خلال الجولة الأولى من الفحوصات. وجاء في البيان: «بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم على لاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تبيّن إصابته برضّ شديد في الكاحل الأيسر، تعرّض له في مباراة عصر اليوم. وسيخضع فالفيردي لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة».

    وبحسب ما نقلت صحيفة "آس" فاللاعب من المتوقع أن يغيب عن المباريات لمدة ثلاثة أسابيع بشكل أولي.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ردة فعل مورينيو على الجدل التحكيمي

    ولم تؤدِّ الإصابة سوى إلى زيادة حالة الإحباط داخل معسكر ريال مدريد عقب مباراة اتّسمت بالخلافات التحكيمية. وكان جوزيه مورينيو صريحًا بشكل خاص بشأن المعاملة التي تلقّاها لاعبوه فوق أرض الملعب. فقد شاهد المدرّب لاعب أتلتيكو كريستيان 'كوتي' روميرو ينجو من البطاقة الحمراء بعد أن ضرب جود بيلينجهام بقدمه في الركبة اليسرى.

    وأشهر آرياس في البداية البطاقة الصفراء لبيلينجهام، لكن بعد استدعائه إلى الشاشة من قبل حكم تقنية الفيديو المساعد دانيال خيسوس تروخيو سواريز، ألغى الإنذار وأشهر البطاقة الصفراء لروميرو بدلًا من طرده.

    وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم يتوانَ مورينيو في انتقاده للطاقم التحكيمي، موجِّهًا أصابع الاتهام إلى كلٍّ من الحكم داخل الملعب وحكم تقنية الفيديو المساعد. وقال مورينيو بغضب: 'لم يمتلك الحكم الخبرة اللازمة لإدارة ديربي. عمره 41 عامًا. إنه حكم ضعيف لم يُدِر سوى مباريات صغيرة. تهانيّ للجنة التحكيم على هذا التعيين. لكن السيد تروخيو لديه بالفعل تاريخ مع ريال مدريد. في الكأس، وفي جيرونا، وأوساسونا. إنه حكم تقنية فيديو مساعد يمتلك تاريخًا حافلًا.'

  • مخاوف فالفيردي بسبب فترة التوقف الدولي

    تمكن فالفيردي من البقاء في الملعب لإكمال المباراة، لكن كان واضحًا أن قدرته على الحركة تأثرت في المراحل الأخيرة. وتضع خطورة التشخيص مشاركته المرتقبة مع منتخب أوروجواي في شك كبير، في وقت يستعد فيه فريق دييجو فورلان لخوض مباراتين وديتين دوليتين أمام اليابان في 24 سبتمبر وكوريا الجنوبية في 28 سبتمبر.

    كان فالفيردي شخصية لا غنى عنها بالنسبة لمورينيو هذا الموسم، حيث فرض نفسه كأساسي رئيسي في تشكيلة المدرب البرتغالي. وشارك لاعب الوسط في جميع المباريات الثماني بمختلف البطولات حتى الآن، مسجلاً هدفًا في دوري أبطال أوروبا.


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ماذا بعد لريال مدريد؟

    خسارة يوم الأحد جعلت ريال مدريد يتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر. وبعد فترة التوقف الدولي، سيسعى فريق مورينيو لإعادة مشواره المحلي إلى مساره الصحيح عندما يستضيف فياريال في العاشر من أكتوبر، قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا.

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