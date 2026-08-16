في فوز ألونسو الأول .. جمهور تشيلسي يهاجم إنزو فيرنانديز

على أرض الملعب، أظهر تشيلسي لمحات من الهوية التكتيكية التي يتوق ألونسو لتطبيقها. وترك مورجان روجرز، الصفقة القياسية للنادي، أثرًا فوريًا، حيث افتتح التسجيل بعد 11 دقيقة فقط من ظهوره الأول عقب انتقاله الضخم من أستون فيلا.

ورغم أن جون أرامبورو أدرك التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول، فإن الجودة الهجومية لتشيلسي كانت أكبر من أن تُحتمل في الشوط الثاني، إذ كان جواو بيدرو صاحب الفارق بثنائية متقنة.

وكان المهاجم البرازيلي أبرز اللاعبين أداءً هذا الصيف مع تشيلسي، رافعًا رصيده في فترة الإعداد إلى سبعة أهداف. جاء هدفه الأول عبر ضربة رأس من عرضية دقيقة من ريس جيمس، بينما قضى هدفه الثاني في الدقيقة 77 عمليًا على المنافسة.



