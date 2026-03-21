حقق «البلو الملكي» تعادلاً صعباً بنتيجة 1-1 (1-1) في المباراة القمة التي أقيمت على أرض دارمشتات 98، ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن مطارديه، س.ف. إلفرسبيرغ وس.ك. بادربورن، قبل سبع جولات من نهاية الموسم. أما «الزنابق» فيحتلون المركز الرابع بفارق نقطة أخرى في سباق الصعود المحتدم.
في غياب إدين دزيكو: شالكه 04 يحافظ على صدارة الدوري الألماني الثاني
موسى سيلا، الذي حل محل دزيكو الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة هانوفر 96 (2-2)، منح شالكه التقدم بهدفه الأول بعد 912 دقيقة (44). وسجل المهاجم إيزاك ليدبرغ هدف التعادل لدارمشتات بهدفه الرابع عشر هذا الموسم (45+5). وبذلك انتهت سلسلة انتصارات أصحاب الأرض التي استمرت سبع مباريات متتالية.
احتفل فريق "الزنابق" مبكراً بهدف كوميدي: بعد أن تصدى لوريس كاريوس لتسديدة فابيان نورنبرغر، سجل شالكه هدفاً غريباً في مرماه. أطلق نيكولا كاتيتش الكرة في محاولة لإبعادها، فاصطدمت بموسى ندياي الذي كان مستلقياً على العشب، فوجهها إلى المرمى (18). لكن الحكم روبرت هارتمان ألغى التقدم المفترض بعد مراجعة الفيديو: نورنبرغر كان قد ركل نديaye في ربلة الساق.
ولم يمض وقت طويل حتى تعرض دارمشتات لانتكاسة أخرى، حيث أصيب لوكا مارسيليير في ركبته بجرح بالغ دون تدخل من أي لاعب منافس، لدرجة أنه اضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة (الدقيقة 26). وقبل نهاية الشوط الأول، تأخر فريق 98 في النتيجة: بعد ركلة ركنية من أديل أوشيش، سدد تيمو بيكر الكرة برأسه لتصطدم بالقائم، ثم سجل سيلا الهدف برأسه. لكن ليدبرغ نجح في تسجيل هدف التعادل من خلال حركة دوران.
بعد الاستراحة، أنقذ حارس شالكه كاريوس مرماه في لحظة حرجة أمام فريزر هورنبي (62). وفي الجهة المقابلة، أهدر كريستيان جوميس، الذي دخل كبديل، فرصة كبيرة (84).