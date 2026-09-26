انطلق زين الدين زيدان في بداية منتصرة في مشواره مديرًا لمنتخب فرنسا بعد الفوز 1-0 على تركيا مساء الجمعة. لكن بطل كأس العالم 1998 واجه عائقًا بسيطًا قبل انطلاق المباراة بعد تأخره في الوصول إلى موعد عزف النشيد الوطني الفرنسي.
في ظهوره الأول .. زين الدين زيدان يكشف سبب الموقف المُحرج وراء غيابه عن نشيد فرنسا
زيدان يحقق بداية بالفوز رغم تأخير النشيد الوطني
استهل زيدان مشواره كمدرب لمنتخب فرنسا بنجاح. فقد حقق الديوك فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على تركيا على ملعب إزميت في أول مباراة له على مقاعد البدلاء.
ومع ذلك، عاش الفرنسي الأيقوني لحظة غير متوقعة حتى قبل انطلاق صافرة البداية. فقد وصل زيدان وطاقمه الفني متأخرين بضع ثوانٍ بينما كان نشيد "المارسييز" يصدح بالفعل في أرجاء الملعب.
كان ذلك أول نشيد وطني له بصفته المدير الفني للمنتخب الوطني. وعلى الرغم من تفويته بداية المراسم، إلا أن فريقه سرعان ما وضع هذا التشتيت خلف ظهره ليركز على المهمة التي تنتظره.
- AFP
ارتباك في البروتوكول يتسبب في تأخير طفيف في الاشتعال
وفي حديثه إلى الصحفيين عقب المباراة، هوّن بطل كأس العالم 1998 من الأمر، موضحًا أن التباسًا بسيطًا في البروتوكول كان وراء تأخر ظهوره على خط التماس إلى جانب طاقمه التدريبي.
وقال زيدان بابتسامة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وفقًا لما نقله موقع MadeinFoot: «كان البروتوكول أسرع مما هو متوقع. تأخرت قليلًا في الانطلاق. كنت أفضّل الوصول في البداية».
فرنسا تتجاوز صعوبات أرضية الملعب
لم يكن الفوز بنتيجة 1-0 في تركيا سهلاً على الإطلاق بالنسبة للفريق الفرنسي الضيف. فقد اضطر لاعبو زيدان إلى التعامل مع أرضية ملعب كانت في حالة سيئة نوعاً ما طوال المباراة.
وجعلت الأرضية الرديئة من الصعب على المنتخب الفرنسي بناء لعبه بسلاسة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهر الفريق صلابة ليحقق الفوز الضئيل خارج أرضه.
وضمن هذا الفوز أن تنتهي أولى مباريات زيدان كمدرب بنغمة إيجابية. وكانت النتيجة هي الأولوية الأساسية، بغض النظر عن أرضية الملعب الصعبة في ملعب إزميت.
- AFP
بلجيكا تمنح ظروف لعب أفضل
لن ينتظر زيدان طويلاً لخوض مباراته الثانية على رأس المنتخب الفرنسي، إذ يحلّ منتخب فرنسا ضيفاً على بلجيكا يوم الاثنين. وبعدما حقق فوزه الأول بالفعل، يسعى زيدان إلى بناء الزخم في مواجهته الثانية. وعقب بداية ناجحة، سيتطلع المدرب الجديد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخرى خارج الديار.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا