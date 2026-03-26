كما ذكر جوليان أغاردي، مراسل صحيفة «بيلد»، في بودكاست «بايرن إنسايدر»، فإن المسؤولين في نادي بايرن ميونيخ يبحثون بالفعل عن بدائل محتملة في حال اعتزال مانويل نوير، الذي يحتفل يوم الجمعة المقبل بعيد ميلاده الأربعين. قد تأتي الحل من داخل صفوف النادي نفسه: يُعتبر جوناس أوربيغ، الذي تعرض لإصابة يوم الخميس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، خليفةً محتملاً ويمكن أن يُعتمد عليه ليصبح الحارس الأول الجديد. لكن ميونيخ تبحث أيضًا عن حارس مرمى متمرس – ويبدو أنها وجدت ما تبحث عنه في أوليفر باومان.
في حال اعتزال مانويل نوير: هل سيصبح حارس مرمى المنتخب الألماني في كأس العالم احتياطيًا لجوناس أوربيغ في بايرن ميونيخ؟
حارس مرمى فريق هوفنهايم ليس غريباً على ميونيخ. وكما يروي مراسلو صحيفة «بيلد» في موقع «بايرن إنسايدر»، كان باومان مدرجاً على القائمة من قبل، وكان يتصور آنذاك الانتقال إلى حامل اللقب بصفته حارساً احتياطياً.
لكن دوره تغير بشكل واضح منذ ذلك الحين: انضم باومان إلى منتخب ألمانيا وأثبت نفسه كخيار موثوق به، وإذا لم ينجح مارك-أندريه تير شتيجن في التعافي بشكل معجزة، فسيقف باومان في مرمى المنتخب الألماني خلال كأس العالم.
بايرن ميونيخ: هل سيتنحى أوليفر باومان طواعية إلى الصف الثاني؟
وهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان حارس مرمى في مثل هذه الحالة سيقبل فعلاً دور الحارس الثاني في نادي بايرن ميونيخ. ووفقاً لموقع «بايرن إنسايدر»،فإن هذا السيناريو ليس مستبعداً – لا سيما إذا فشل هوفنهايم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وإذا حدثت تغييرات مستقبلية في المنتخب الألماني أيضاً.
في الوقت نفسه، لا يزال مستقبل نوير مجهولاً. يعمل قائد بايرن ميونيخ على العودة بعد إصابة في ربلة الساق، ويأخذ وقته في اتخاذ القرار. لا يوجد موعد نهائي – فالمهم بالنسبة له، وفقاً لصحيفة Abendzeitung،هو ما إذا كان جسده سيتحمل موسمًا آخر على أعلى مستوى.
الأمر الواضح هو أن بايرن ميونيخ يضع الخطط للمستقبل. ويمكن أن يصبح أوليفر باومان – على الرغم من دوره الجديد في المنتخب الوطني – خياراً مفاجئاً كبديل متمرس.
تنتهي صلاحية هذه العقود مع نادي بايرن ميونيخ في عام 2026
اللاعب
المركز
العمر
مانويل نوير
حارس المرمى
39 عامًا
سفين أولريش
حارس المرمى
37 عامًا
رافائيل جويريرو
مدافع
32 عامًا
ليون جوريتزكا
لاعب وسط
31 عامًا