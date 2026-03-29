"نعم، بالطبع أريد الفوز مع ريال مدريد"، قال مبابي في برنامج "Telefoot" على قناة TF1، ثم أضاف مازحاً: "في إسبانيا، يشعر بعض الناس ببعض القلق من أنني لن ألعب - فهم يعتقدون أنني سأتوجه مباشرة إلى كأس العالم. لكن هذا أمر بالغ الأهمية. ما زلنا في المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

وعلى الرغم من أن بايرن ميونيخ فاز في آخر مباراة له ضد ريال مدريد منذ أكثر من 14 عامًا، إلا أن مبابي يدرك قوة فريق المدرب فينسنت كومباني. "في دوري أبطال أوروبا، سنواجه فريقًا كبيرًا، ربما الفريق الذي يتمتع بأفضل مستوى حاليًا"، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.