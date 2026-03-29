تعتبر مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ بمثابة نهائي مبكر بالنسبة لكثير من المشجعين - فإلى جانب النجاح الرياضي، يتعلق الأمر بسمعة كبيرة لاثنين من أكبر الفرق في عالم كرة القدم. وكيليان مبابي يدرك هذه الأهمية جيدًا.
"في أفضل حالاته!" كيليان مبابي لاعب ريال مدريد يتحدث بحماس قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
"نعم، بالطبع أريد الفوز مع ريال مدريد"، قال مبابي في برنامج "Telefoot" على قناة TF1، ثم أضاف مازحاً: "في إسبانيا، يشعر بعض الناس ببعض القلق من أنني لن ألعب - فهم يعتقدون أنني سأتوجه مباشرة إلى كأس العالم. لكن هذا أمر بالغ الأهمية. ما زلنا في المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".
وعلى الرغم من أن بايرن ميونيخ فاز في آخر مباراة له ضد ريال مدريد منذ أكثر من 14 عامًا، إلا أن مبابي يدرك قوة فريق المدرب فينسنت كومباني. "في دوري أبطال أوروبا، سنواجه فريقًا كبيرًا، ربما الفريق الذي يتمتع بأفضل مستوى حاليًا"، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
بايرن لم يكن لديه أي فرصة أمام ريال مدريد مؤخرًا
في آخر أربع مواجهات بين الفريقين بنظام خروج المغلوب، تمكن «الملكيون» دائمًا من الفوز، وهذه المرة أيضًا يبدو ريال مدريد مسترخيًا قبل المواجهة مع بايرن ميونيخ، لأن مبابي يدرك أنه «إذا كان هناك فريق قادر على هزيمتهم، فهو ريال مدريد».
استعاد "البلانكوس" قوته القديمة تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، بعد أن مر بأزمة حادة فور إقالة تشابي ألونسو، عندما خرج من دور الـ16 في كأس الملك بعد خسارته 2-3 أمام ألباسيتي، فريق الدرجة الثانية. ولم يكن من النادر أن يتعرض نجوم ريال مدريد لصيحات استهجان شديدة أمام جماهيرهم في ملعب البرنابيو.
مبابي: "ريال مدريد كالدين!"
"الناس في إسبانيا شغوفون. بالنسبة لهم، ريال مدريد بمثابة دين"، أوضح مبابي. "وكل ما يتعلق بريال مدريد وبشخصي يثير الجدل والتكهنات. أحيانًا عن حق، وأحيانًا عن باطل."
"لكن يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع النقد. في ريال مدريد، تعرض الجميع للنقد من قبل – رونالدو، دي ستيفانو"، تابع مبابي، الذي يتفهم "لماذا لا ينبغي أن أكون مستثنى من ذلك. عليك ببساطة أن تظل هادئًا، وأن تركز على مهمتك، وأن تقول لنفسك إن بإمكانك تحسين أدائك على أرض الملعب".
بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد: آخر أربع مواجهات
التاريخ
المباراة
المسابقة
الجولة
النتيجة
الأربعاء، 08/05/2024
مدريد - بايرن
دوري أبطال أوروبا
نصف النهائي
2:1
الثلاثاء، 30 أبريل 2024
بايرن - مدريد
دوري أبطال أوروبا
نصف النهائي
2:2
الثلاثاء، 1 مايو 2018
مدريد - بايرن
دوري أبطال أوروبا
نصف النهائي
2:2
الأربعاء، 25 أبريل 2018
بايرن - مدريد
دوري أبطال أوروبا
نصف النهائي
1:2