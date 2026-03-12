الهدف يجري في عروقه، وقد سجل بالفعل 15 هدفًا هذا الموسم مع فريق Primavera 1. أداءه هذا، على الأقل مع بيولي، أدى إلى استدعائه للعب مع الفريق الأول في المباراة التمهيدية المزدوجة في دوري الكونفرنس ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. تحقق هذا الحلم في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أوروبا ضد راكوف، حيث حل محل بيكولي في الدقيقة 82 عند النتيجة 1-1: ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء من جودموندسون في الدقيقة 93. لا يُنسى أبدًا أول مرة، وقد أدى ذلك إلى انفجار دموع الفرح لدى الشاب الموهوب في نهاية المباراة.