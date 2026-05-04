هناك فريق فيورنتينا يمر بفترة كارثية داخل الملعب وخارجه، مما أثار قلق مشجعيه، حيث يحتل المركز الذي يسبق منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بفارق ضئيل. لكن هناك فريق فيورنتينا آخر يتصدر الترتيب. إنه فريق «بريمافيرا» الذي يخوض الموسم بهدف الفوز باللقب بفضل لاعبيه الشباب. ومن بين هؤلاء المهاجم ريكاردو براشي الذي انضم مؤخراً إلى الفريق الأول وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في المباراة ضد روما.
ترجمه
فيورنتينا، من هو ريكاردو براشي: المهاجم "على غرار كافاني" الذي يقود فريق "بريمافيرا" ويخوض أول مباراة له في الدوري الإيطالي
فيولا منذ الأزل
ريكاردو براشي هو مهاجم وُلد في فلورنسا في 24 أغسطس 2006، وقد كان لون الفيولنتينا (الفيورنتينا) جزءًا لا يتجزأ منه منذ أن كان طفلاً صغيرًا. في صفوف الناشئين، خاض جميع المراحل التدريبية وحقق نتائج ممتازة مع فريقي تحت 17 سنة وتحت 18 سنة، ليصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في فريق «بريمافيرا» هذا الموسم بالذات.
بومبير على طريقة كافاني
مهاجم صريح يتمتع ببنية جسدية قوية، وهو يطور حساً تهديفياً ممتازاً داخل منطقة الجزاء مستفيداً من قدرته على التحرك في المساحات الضيقة، لكنه بارع أيضاً في اللعب بظهره إلى المرمى للمساعدة في بناء الهجمات. يتمتع بشخصية قوية، ويشهد على ذلك الهدف الذي سجله بضربة رأسية من ركلة جزاء ضد بارما بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء بدقيقتين فقط. لإجراء مقارنة، فهو يذكرنا بإدينسون كافاني، لكنه غالبًا ما احتفل بتسديداته المتتالية على غرار باتيستوتا.
أرقام قياسية والفريق الأول
إن تسجيل الأهداف يجري في عروقه، وقد سجل بالفعل 17 هدفاً هذا الموسم مع فريق «بريمافيرا 1». وقد أدت هذه الأداءات، على الأقل في عهد بيولي، إلى استدعائه للانضمام إلى الفريق الأول في كل من مباراتي الدور التمهيدي المزدوج لدوري المؤتمرات ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مباريات جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. وقد تحقق ذلك في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي لأول مرة في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري المؤتمرات ضد راكوف، حيث حل محل بيكولي في الدقيقة 82 عند النتيجة 1-1؛ ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء سجلها جودموندسون في الدقيقة 93. المرة الأولى لا تُنسى أبدًا، وقد دفعت هذا الشاب الموهوب من فيورنتينا إلى البكاء من شدة التأثر في نهاية المباراة.
المنتخب الوطني والتجديد
أقنعت أدائه مع فريق «فيولا» المنتخبات الإيطالية للشباب بمنحه فرصة، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن مع منتخبات إيطاليا تحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا وتحت 18 عامًا. لكنه حقق إنجازًا على الصعيد التعاقدي، حيث جدد براشي عقده كلاعب محترف حتى 30 يونيو 2027، مع خيار لفريق «فيولا» لتمديده لموسمين إضافيين.
الآن، أول ظهور في الدوري الإيطالي
والآن، تجربة جديدة، مع الظهور الأول في الدوري الإيطالي (الذي تخللته تسديدة ارتطمت بالقائم في أول محاولة على المرمى) على ملعب «أوليمبيكو» ضد فريق روما.