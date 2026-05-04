فيورنتينا، من هو ريكاردو براشي: المهاجم "على غرار كافاني" الذي يقود فريق "بريمافيرا" ويخوض أول مباراة له في الدوري الإيطالي

إن تسجيل الأهداف يجري في عروقه، وقد سجل بالفعل 17 هدفاً هذا الموسم مع فريق «بريمافيرا 1». وقد أدت هذه الأداءات، على الأقل في عهد بيولي، إلى استدعائه للانضمام إلى الفريق الأول في كل من مباراتي الدور التمهيدي المزدوج لدوري المؤتمرات ضد بوليسيا، وكذلك في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مباريات جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. وقد تحقق ذلك في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي لأول مرة في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري المؤتمرات ضد راكوف، حيث حل محل بيكولي في الدقيقة 82 عند النتيجة 1-1؛ ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء سجلها جودموندسون في الدقيقة 93. المرة الأولى لا تُنسى أبدًا، وقد دفعت هذا الشاب الموهوب من فيورنتينا إلى البكاء من شدة التأثر في نهاية المباراة.