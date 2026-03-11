فيورنتينا، فانولي: "فيورنتينا تستحق أكثر من ذلك، لكن هذا هو وضعنا الحالي. إليكم آخر أخبار كين"

"الأجواء هادئة إلى حد ما. نحن ندرك جيدًا الوضع الذي نمر به، ومصيرنا في الدوري لا يزال بين أيدينا. غدًا سنواجه فريقًا خاض التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لذا ستكون مباراة صعبة. نحن مجموعة متماسكة: في كرة القدم هناك لحظات إيجابية وسلبية، لكن الأهم هو الحفاظ على التوازن".

إلى أي مدى ساعدك تغيير دورك على أن تصبح لاعبًا أكثر اكتمالاً؟ "

أولاً، أود أن أشكر المدرب على الثقة التي يوليها لي. بغض النظر عن الموقع في الملعب، ما يهم هو خدمة الفريق. لديّ المهارات اللازمة للعب كجناح، لأنني سريع وأحب مواجهة الخصم في مواجهة فردية. كانت مباراة أودينيزي هي المرة الأولى التي ألعب فيها في هذا الدور وأعتقد أنني أبليت بلاءً حسناً. المهم هو أن تكون دائماً متاحاً للفريق وللمدرب".

مرة أخرى عن علاقته بفانولي: "

الثقة مهمة جدًا للاعب كرة القدم. في الوقت نفسه، عندما تتحمل المسؤولية، يجب أن تكون على دراية بما تفعله. أنا سعيد بالثقة التي أحظى بها؛ مع بيولي، لعبت حوالي ثلاثين دقيقة فقط. لكن القرارات تعود دائمًا للمدرب: أنا أستطيع فقط العمل والاستعداد".

كيف تعاملت مع الانتقادات بعد مباراة كومو بسبب التمثيل؟ "

أعتقد أن هذا الموضوع تمت مناقشته أكثر من اللازم ولا أرغب في العودة إليه. خارج الملعب، يمكن للجميع أن يقولوا رأيهم، لكنني أفضل التركيز على نفسي وعلى الفريق".

في هذه الفترة الصعبة، هل تحاول أنت أيضاً أن تقود الفريق؟ "

على كل واحد منا أن يتحمل مسؤولياته. أعتبر نفسي قائداً صامتاً: لا أتحدث كثيراً، بل أفضل أن أثبت قيمتي على أرض الملعب. في هذه الفترة، علينا أن نقدم المزيد. إنها ليست مرحلة سهلة، لكن علينا أن نواصل العمل من أجل البقاء".

كيف تعيش تغيير الأهداف مقارنة بالموسم الماضي، حتى بالنسبة للجماهير؟ "

ليس من السهل تغيير هدف تم تحديده في بداية الموسم. لكن لا يزال هناك عشر مباريات ولم نصل بعد إلى النهاية: علينا أن نفكر فقط في المباراة القادمة، وأن نواجه كل مباراة وكأنها نهائي. غدًا سنحاول تجاوز الدور، ثم سنفكر في المباراة مع كريمونيسي، التي ستكون مواجهة مباشرة".

ما الذي لم ينجح في بداية الموسم مع بيولي؟ "

لا أستطيع أن أقول بالضبط ما الذي كان ينقصنا. في المباريات العشر الأولى، حصدنا القليل من النقاط، لكن من الصعب تحديد سبب محدد. أحيانًا يبدأ الموسم بشكل سيئ ويصعب إعادته إلى المسار الصحيح. نحن نمر الآن بمرحلة أفضل قليلاً. في الدوري، هناك دائمًا تقلبات، لذا من المهم الحفاظ على التوازن: عدم الإفراط في الفرح عندما تسير الأمور على ما يرام وعدم الإحباط عندما تسير الأمور بشكل سيئ. كرة القدم تمنحك مشاعر قوية للغاية وسنبذل قصارى جهدنا للخروج من هذه الحالة".