لحظات من المرارة الشديدة عاشها ألبرت غودموندسون بعد فرحة الركلة الجزائية الحاسمة التي ساهمت في عودة فيورنتينا في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري المؤتمرات الأوروبية أمام فريق راكوف البولندي. وقد كشف المهاجم الأيسلندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض للسرقة في منزله يوم أمس.
فيورنتينا، سرقة في منزل غودموندسون: اللاعب الأيسلندي يطلب المساعدة ويعرض مكافأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المكافأة المعروضة
من خلال بعض المنشورات التي نشرها على إنستغرام، أوضح اللاعب أن منزله تعرض للسرقة وأن العديد من الأغراض الثمينة قد سُرقت. وأشار إلى أن من بينها أشياء شخصية ذات أهمية خاصة. في الرسالة التي شاركها مع متابعيه، وجه غودموندسون نداءً إلى أي شخص قد يكون لديه معلومات مفيدة: ودعا كل من لديه معلومات عن الجناة إلى الاتصال به مباشرة أو بالسلطات الأمنية. كما أعلن اللاعب أنه سيتم تقديم مكافأة مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى استعادة الأغراض المسروقة.
الرسالة في القصص
"تعرض منزلي للسرقة أمس، وسُرق منه العديد من الأشياء الثمينة، بما في ذلك بعض المتعلقات الشخصية المهمة جدًا. إذا كان لدى أي شخص معلومات عن الجناة، أرجو الاتصال بي أو بالشرطة. وسيتم تقديم مكافأة مقابل أي معلومات تؤدي إلى استعادة المسروقات".
