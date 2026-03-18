فيورنتينا، باراتيكي يريد كاماردا: ما الذي يتردد حول مستقبل نجم ميلان

فرانشيسكو كاماردا ومستقبل لا يزال أمامه. بعد الارتباك الذي ساد الموسم 2024/2025 بين فرق «بريمافيرا» و«ميلان فوتورو» والفريق الأول، انتقل نجم الروسونيري الصاعد الصيف الماضي إلى نادي ليتشي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بقيمة 3 ملايين يورو، مع خيار إعادة الشراء لصالح الروسونيري بقيمة 4 ملايين يورو. ببساطة، مكافأة تقييم بقيمة مليون يورو لموسم شهد مشاركة اللاعب المولود عام 2008 في 19 مباراة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، 8 منها أساسيًا و11 كبديل، مع هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإيطالي.





في 29 يناير الماضي، خضع فرانشيسكو كاماردا لعملية جراحية أمس في مستشفى هومانيتاس في روزانو (ميلانو): عملية تنظير مفصل الكتف الأيمن لإعادة بناء الحلقة الحقانية. وهي عملية ضرورية لحل مشكلة الكتف، لكنها ستبقي مهاجم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا خارج الملاعب حتى منتصف أبريل على الأقل.