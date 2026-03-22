76' - طالبت فيورنتينا بركلة جزاء بسبب لمسة يد من إسبوزيتو على رأسية جوسنز عقب تنفيذ ركلة ركنية. لكن الذراع كانت ملتصقة بالجسم، فقرر كولومبو مواصلة اللعب.

39' - هدف فيورنتينا ملغى! بعد تسديدة فاجولي التي حولها كارلوس أوغوستو (الذي لم يلمس الكرة)، وصل كين وسجل في مرمى سومر من مسافة قريبة. لكن المهاجم الأزوري كان في وضع تسلل.

18' - تمريرة عميقة رائعة من فاجيولي تصل إلى كين داخل منطقة الجزاء. يسقط المهاجم الأزرق داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع كارلوس أوغوستو، لكن الحكم كولومبو يعتبرها عادية.

10' - احتجاجات قوية من جانب النيرازوري بسبب لمسة محتملة باليد. عرضية من اليمين من دومفريس لم يصل إليها لا بيو إسبوزيتو ولا رانييري: الكرة تمر ثم يلمسها بونغراتشيتش، لكن كولومبو يترك اللعب يستمر.

7' - هدف ملغى لإنتر! تم إلغاء الهدف الثاني لإنتر الذي سجله نيكولو باريلا. تلقى قائد الفريق في ملعب فرانكي تمريرة دقيقة من دومفريس داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو المرمى لتسكن الشباك، بعد أن ارتطمت باللاعب بريشيانيني، لكنه كان في وضع تسلل.