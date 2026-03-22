فيورنتينا - إنتر، تحليل اللقطات: إلغاء هدفين لباريلا وكيان. طلب ركلتي جزاء بسبب لمسة يد من بونغراتشيتش وتلامس من كارلوس أوغوستو

39' - هدف فيورنتينا يُلغى! بعد تسديدة فاجيولي التي حرفها كارلوس أوغوستو (الذي لم يلمس الكرة)، وصل كين وسجل في المرمى متغلبًا على سومر من مسافة قريبة. ومع ذلك، كان المهاجم الأزرق في وضع تسلل عند انطلاقه.

18' - تمريرة عميقة رائعة من فاجيولي تصل إلى كين داخل منطقة الجزاء. يسقط المهاجم الأزرق داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع كارلوس أوغوستو، لكن الحكم كولومبو يعتبره احتكاكًا عاديًا.

10' - احتجاجات قوية من جانب النيرازوري بسبب لمسة محتملة باليد. عرضية من اليمين من دومفريس لم يصل إليها لا بيو إسبوزيتو ولا رانييري: الكرة تمر بعد ذلك ويلمسها بونغراتشيتش، لكن كولومبو يسمح باستمرار اللعب.

7' - هدف ملغى لإنتر! تم إلغاء الهدف الثاني لإنتر الذي سجله نيكولو باريلا. تلقى قائد الفريق في ملعب فرانكي تمريرة دقيقة من دومفريس داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو المرمى لتسكن الشباك، بعد أن ارتطمت باللاعب بريشيانيني، لكنه كان في وضع تسلل.