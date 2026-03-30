فينيكوس جونيور جاهز للعب مع البرازيل، حيث أكد كارلو أنشيلوتي أن مهاجم ريال مدريد سيشارك في المباراة ضد كرواتيا

قدم أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، تحديثًا مطمئنًا بشأن حالة لياقة لاعبين رئيسيين، مؤكدًا جاهزيتهما للمباراة المقبلة بعد المخاوف الأخيرة بشأن إصاباتهما - لا سيما فيما يتعلق بفينيكوس ومدافع باريس سان جيرمان ماركيهينوس.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بشأن جاهزية الثنائي، قال أنشيلوتي: "تدربا بشكل منفصل أمس، لكن كلاهما بخير وسيلعبان غدًا".

وقد أثيرت مخاوف بشأن لياقة مهاجم ريال مدريد في أعقاب مباراة الأسبوع الماضي ضد فرنسا، لكن تقارير صدرت يوم الأحد تفيد بأن فينيسيوس تجنب إصابة خطيرة على الرغم من غيابه عن التدريبات الكاملة في وقت سابق من الأسبوع بسبب إجهاد عضلي.