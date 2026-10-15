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Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"الجماهير لا تساعدني" .. فينيسيوس يدافع عن نفسه بعد صافرات الاستهجان بمواجهة روما

فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
روما
روما ضد ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

اعترف بالغضب الشديد من قرار مورينيو

تحدث فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن مشاعر الإحباط التي تنتابه بعد الفوز الدراماتيكي بنتيجة 4-3 على روما في دوري أبطال أوروبا.

وقد بدا المهاجم البرازيلي منفعلاً بشكل واضح بعد استبداله من قبل المدرب جوزيه مورينيو على ملعب الأولمبيكو، ما أثار تساؤلات حول مستواه الحالي وعلاقته بجماهير ريال مدريد.

  • موريــنيو يجري تغييرات شاملة ضد روما

    وجد ريال مدريد نفسه متأخرًا بنتيجة 3-1 على ملعب الأولمبيكو، في ظل ليلة صعبة عاشها فينيسيوس. فقد اللاعب البرازيلي الكرة في الكرة التي سبقت هدف روما الثاني، ما دفع مورينيو إلى اتخاذ قرار حاسم. فقبيل الدقيقة الستين، سحب المدرب البرتغالي جناحه النجم ضمن تغيير مزدوج شهد دخول إندريك وأردا [ولر إلى أرض الملعب.

    وأثمر هذا التغيير التكتيكي نتيجته على الفور. فقد أطلق إندريك شرارة عودة مذهلة في سبع دقائق، بعدما سجّل هدفًا إلى جانب البديل الآخر كارلوس إسبي. ثم أكمل أنطونيو روديجر قلب النتيجة برأسية دراماتيكية في الدقيقة 90، ليضمن للعملاق الإسباني العلامة الكاملة.


  • imago-sport-1084533306.jpgAntonio Balasco

    فينيسيوس يوضح سبب غضبه

    بعد صافرة النهاية، لم يُخفِ فينيسيوس استياءه من خروجه المبكر. وأقرّ اللاعب صاحب الـ26 عامًا بأدائه الضعيف، لكنه أكد رغبته الدائمة في البقاء داخل الملعب.

    وقال للصحفيين: "من الطبيعي أن أغضب عندما يتم استبدالي، لأنني أرغب دائمًا في اللعب كل دقيقة، وأن أكون في أفضل حالاتي وأساعد الفريق، وهذا لم يكن ممكنًا اليوم. وفي النهاية، ساعدتنا التبديلات. لقد غيّرت مجرى المباراة.

    "دخل إندريك وقدّم مستوى رائعًا. غيّر إيقاع اللقاء وسجّل هدفًا. كان أفضل لاعب في الشوط الثاني. وكذلك كارلوس [إسبي]، الذي يدخل دائمًا لدقائق قليلة فقط. إنهم يساعدوننا كثيرًا".

    كما تحدّث مورينيو عن الموقف، مدافعًا عن لاعبه ومبرّرًا التبديل في الوقت نفسه. وأوضح مدرب مدريد: "كان الأمر صعبًا على فيني. فقد فينيسيوس كرة لم يكن ينبغي أن يفقدها. لكن هكذا تجري الأمور. أنا أخطئ أيضًا. من المؤسف أن يحدث هذا، في الوقت الذي كان يتطور فيه ويستعيد سعادته".

    وأضاف المدرب أنه لا توجد أي مشكلات عالقة في غرفة تغيير الملابس، قائلًا: "من الطبيعي ألا يكون سعيدًا. الإحباط أمر طبيعي. لكن بعد المباراة، كان سعيدًا جدًا بالفوز".


  • انتقادات الجماهير وإيقاف محلي مرير

    وبعيدًا عن التغييرات التكتيكية، تحدّث فينيسيوس عن حالة الاستياء المتزايدة لدى قطاعات من جماهير ريال مدريد. فالمهاجم يتعرض بشكل متكرر لصيحات الاستهجان في سانتياجو برنابيو، وهو موقف يعتقد أنه ناتج عن أقدميته في الفريق. وقال: "من المؤكد أن صيحات الاستهجان لا تساعدني، لكن الجماهير تدفع ثمن تذاكرها ولها الحق في أن تقول ما تريد".

    وأضاف: "لكن الأفضل أن يدعمونا، لأننا نلعب بشكل أفضل عندما تكون الجماهير وراءنا. أنا وكيليان [مبابي] وجود [بيلينجهام]، كلنا.

    "لكن للجماهير كل الحق في فعل ذلك. وأعتقد أنه يكون من الأسهل عليهم أن يستهجنوني لأنهم يشعرون أنني هنا منذ وقت أطول وأنني أحد القادة. لكنني أفضّل أن يستهجنوني بدلًا من أحد لاعبينا الشباب".

    ووعد الجناح باستعادة أفضل مستوياته، مذكّرًا منتقديه بالأهداف الـ129 والألقاب العديدة التي حققها في 385 مباراة منذ وصوله وهو في سن المراهقة. لكن مسعاه للعودة القوية سيتأجل على الصعيد المحلي. وفي ضربة موجعة للمهاجم، تلقى فينيسيوس عقوبة إيقاف لأربع مباريات في الدوري الإسباني قبل ساعات فقط من المباراة في روما.


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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    التواجد خارج الحسابات في الكلاسيكو

    هذا الإيقاف المتأخر يبعده تمامًا عن مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، ليجد ريال مدريد نفسه مضطرًا لتجاوز مرحلة حاسمة من مشواره في الدوري دون نجمه الملهم في الهجوم.

    وعلى مورينيو أن يعتمد على مواهبه الشابة الصاعدة لتعويض الغياب الهجومي. فبعد أن أثبت إندريك وغولر قيمتهما قادمَين من مقاعد البدلاء في المسابقات الأوروبية، يمتلك مدرب ريال مدريد بدائل جاهزة ومهيأة لتقديم إضافة خلال الغياب القسري لنجم الفريق.

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