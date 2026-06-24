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"سأتولى المهمة الصعبة" .. كوكوريلا يقطع وعيدًا لفينيسيوس بعد انضمامه لريال مدريد
كوكوريلا ينضم إلى مهمة مورينيو
أكمل كوكوريلا مؤخرًا انتقالًا مدويًّا بقيمة 55 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني/59 مليون دولار) من تشيلسي إلى ملعب سانتياجو برنابيو، ليصبح أحد أبرز التعاقدات التي أبرمها المدرب العائد جوزيه مورينيو إلى جانب لاعبين مثل برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي، مع توقع انضمام دينزل دومفريس قادمًا من إنتر.
ويشارك الظهير الأيسر حالياً مع المنتخب الإسباني في تصفيات كأس العالم 2026، وقد ألقى الضوء على الطريقة التي يخطط بها لتكوين شراكة قوية على الجانب الأيسر لمدريد.
- Getty Images Sport
التعهد بدعم فينيسيوس جونيور
أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في انضمام كوكوريلا هو كيفية تفاعله مع فينيسيوس جونيور على الجانب الأيسر من الملعب. فاللاعب السابق في تشيلسي، الذي قضى أربعة مواسم في ستامفورد بريدج وفاز بدوري المؤتمرات الأوروبي وكأس العالم للأندية، يدرك جيدًا الأهمية الهجومية التي يتمتع بها اللاعب البرازيلي. وقد وعد بالفعل بتحمل العبء الدفاعي لضمان بقاء الجناح في حالة بدنية جيدة ليتمكن من تحقيق إنجازاته التهديفية التي يشتهر بها.
وسارع كوكوريلا إلى تبديد أي مخاوف بشأن التوازن الدفاعي، حيث قال لصحيفة «ماركا»: "أعتقد أننا سنتفاهم جيدًا. لا يهمني إن لم يشارك في التراجع الدفاعي، سأقوم بكل ما لا يرغب هو في القيام به. طالما أنه حاسم وحيوي بما يكفي لتسجيل الأهداف، سأتولى أنا المهام الشاقة. لقد أثبت فينيسيوس أنه لاعب أساسي ومؤثر في حملات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا".
التأقلم مع ضغوط ملعب البرنابيو
الانضمام إلى العملاق الإسباني يجلب معه مجموعة فريدة من التوقعات، لا سيما وأن ريال مدريد يتطلع إلى التعافي من موسم خيبة أمل خالٍ من الألقاب، حيث خسر لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، وودع كأس الملك في دور الـ16.
ولا يخدع كوكوريلا نفسه بشأن صعوبة المهمة التي تنتظره؛ فقد أقر الإسباني بأن الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء أمر لا بد منه عند ارتداء القميص الأبيض، حيث يعتبر كل منافس أن المباراة ضد ريال مدريد هي أهم مباراة في الموسم.
وأعرب المدافع عن استعداده لمواجهة هذا التحدي، قائلاً: «إنه تحدٍ كبير. جميع لاعبي ريال مدريد ممتازون. الاندماج في ريال مدريد ليس بالأمر السهل. عليك أن تكون في أفضل حالاتك بنسبة 100% في كل مباراة. كل فريق يريد هزيمتك».
ويتمثل هدفه في إضفاء مزيج من الحماس والشخصية على تشكيلة اعتادت بالفعل على رفع أكبر الألقاب في عالم كرة القدم.
- Getty Images Sport
فصل جديد في مسيرة اللاعب الإسباني
بعد أيام قليلة حافلة بالأحداث، شملت رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز وانضمامه إلى معسكر المنتخب الإسباني — حيث شارك في أول مباراتين للمنتخب في كأس العالم، وهما التعادل 0-0 أمام الرأس الأخضر والفوز 4-0 على السعودية — يتوق كوكوريلا إلى الانطلاق بقوة. وتحدث بحرارة عن الترحيب الحار الذي لقيه من إدارة النادي، وعن رغبته في إثبات جدارته أمام ريال مدريد فور وصوله إلى ملعب التدريب.