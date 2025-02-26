"يمزح بشأن الانتقال للسعودية ولكن!" .. تسريبات مثيرة من غرفة ملابس ريال مدريد عن مستقبل فينيسيوس جونيور

فينيسيوس الهدف الأكبر للسعوديين حاليًا..

"هناك شيء ما يتحرك!".. بهذه الكلمات؛ يُمكن أن يتأمل المشجع السعودي، أن يرى الساحر فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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السعودية وضعت فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، على رأس أولويتها؛ من أجل التوقيع معه في الميركاتو الصيفي القادم.

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وقيل إن السعودية جهزت عرضًا يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو، لإقناع ريال مدريد بالاستغناء عن اللاعب؛ على أن ينضم إلى الهلال أو الأهلي - إذا تمت الصفقة -.