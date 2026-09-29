بعث برسالة هامة لبرشلونة عن رافينيا .. أنشيلوتي : سأصبر على فينيسيوس لأنه يستحق ذلك!

دعا أنشيلوتي إلى التزام الهدوء فيما يتعلق بمستوى أداء فينيسيوس، مؤكدًا أن نجم ريال مدريد قد استحق الحق في تجاوز تراجع مستواه الحالي. وعلى الرغم من عدم ظهوره بأفضل حالاته الهجومية، إلا أن الجناح تصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 80 ليساهم في تحقيق فوز «السيليساو» بنتيجة 4-2.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أكد المدرب المخضرم على علاقته الجيدة باللاعب. وأشار أنشيلوتي إلى أن «فيني جونيور» يستحق صبره، قائلاً: «أعرف فيني جيداً. بالنسبة لي، هو لاعب أساسي للمنتخب البرازيلي، وقد كان كذلك طوال مسيرتي الكروية، وسيظل لاعباً أساسياً للمنتخب البرازيلي في المستقبل».

وأضاف: «صحيح أنه لا يمر بأفضل أوقاته، لكنه مع ذلك قادر على إحداث الفارق، وهذا ما فعله اليوم، وبما أنه كان قد سجل هدفًا من قبل، قررت أنه يستحق أن يسدد الركلة من أجل التسجيل. شخصيًا، سأكون صبورًا للغاية، لأنه يستحق هذا الصبر».



