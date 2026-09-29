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محمد سعيد و علي سمير
ترجمه

بعث برسالة هامة لبرشلونة عن رافينيا .. أنشيلوتي : سأصبر على فينيسيوس لأنه يستحق ذلك!

كارلو أنشيلوتي
رافينيا
فينيسيوس جونيور
أستراليا
البرازيل
المباريات الودية
الهند

المدرب الإيطالي حسم الجدل

أعرب كارلو أنشيلوتي عن دعمه الكامل لفينيسيوس جونيور عقب فوز البرازيل الصعب على أستراليا، مؤكدًا أن الجناح لا يزال حجر الزاوية في المنتخب الوطني على الرغم من الصعوبات التي واجهها مؤخرًا.

وتحدث مدرب «السيليساو» بعد مباراة مثيرة طغت عليها إلى حد ما مخاوف بشأن اللياقة البدنية للاعب برشلونة رافينيا، الذي اضطر إلى الخروج من الملعب في نهاية الشوط الأول.

  • أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس

    دعا أنشيلوتي إلى التزام الهدوء فيما يتعلق بمستوى أداء فينيسيوس، مؤكدًا أن نجم ريال مدريد قد استحق الحق في تجاوز تراجع مستواه الحالي. وعلى الرغم من عدم ظهوره بأفضل حالاته الهجومية، إلا أن الجناح تصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 80 ليساهم في تحقيق فوز «السيليساو» بنتيجة 4-2.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أكد المدرب المخضرم على علاقته الجيدة باللاعب. وأشار أنشيلوتي إلى أن «فيني جونيور» يستحق صبره، قائلاً: «أعرف فيني جيداً. بالنسبة لي، هو لاعب أساسي للمنتخب البرازيلي، وقد كان كذلك طوال مسيرتي الكروية، وسيظل لاعباً أساسياً للمنتخب البرازيلي في المستقبل».

    وأضاف: «صحيح أنه لا يمر بأفضل أوقاته، لكنه مع ذلك قادر على إحداث الفارق، وهذا ما فعله اليوم، وبما أنه كان قد سجل هدفًا من قبل، قررت أنه يستحق أن يسدد الركلة من أجل التسجيل. شخصيًا، سأكون صبورًا للغاية، لأنه يستحق هذا الصبر».


  • البرازيل تتغلب على أستراليا في مباراة مثيرة شهدت تسجيل ستة أهداف

    كانت المباراة بحد ذاتها رحلة مليئة بالتقلبات العاطفية للعملاق الأمريكي الجنوبي، اللذين اضطرا إلى بذل أقصى جهدهما للتغلب على المنتخب الأسترالي الذي أظهر صمودًا كبيرًا.

    وتقدمت البرازيل مبكرًا بهدف سجله فاندرسون، لكن هدفين سريعين من أليساندرو سيركاتي وكونور ميتكالف قلبا مجريات المباراة رأسًا على عقب ووضعوا منتخب «السوكروز» في المقدمة لفترة وجيزة.

    وأحرز رافينيا التعادل من ركلة جزاء قبل أن يسجل برونو جيمارايش وفينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليضمنوا الفوز.

    وكان الأداء مزيجاً من البراعة الفردية والضعف الدفاعي، مما زود أنشيلوتي بكمية كبيرة من البيانات بينما يواصل صقل الفريق استعداداً للمباريات التنافسية المقبلة ضد نخبة الفرق العالمية.

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    مخاوف بشأن إصابة رافينيا تضع برشلونة في حالة توتر

    في حين ساد جو من الدعم حول فينيسيوس، إلا أن القلق يسيطر بشكل كبير بشأن رافينيا. فقد كان مهاجم برشلونة من أبرز اللاعبين في الشوط الأول، لا سيما بتسجيله ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتعديل النتيجة إلى 2-2 قبل نهاية الشوط الأول.

    ومع ذلك، لم يشارك في الشوط الثاني، حيث حل محله إندريك لاعب ريال مدريد. وأشارت التقارير في البداية إلى أن رافينيا شعر بألم في فخذه الأيمن، وهي المنطقة التي عانى منها سابقًا.

    ورغم المخاوف الأولية من غيابه لفترة طويلة، صدرت بعض التصريحات المطمئنة من دكة البدلاء بشأن سبب التبديل.

    وشرح المدرب أسباب قراره قائلاً: «رافينيا لم يكن مصاباً، كان يشعر فقط ببعض الانزعاج، واضطررت إلى استبداله حتى يتمكن من الراحة. وبمجرد وصول التقرير الطبي، سنقرر ما إذا كنا سنعيده إلى برشلونة أم سنبقيه معنا ونرى ما يمكننا فعله. اضطررتُ إلى سؤاله عما إذا كان مصابًا، لكن رده كان: «أنا بخير»."

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    التطلع إلى ما هو قادم

    يتجه اهتمام البرازيل الآن نحو مباراتها المقبلة ضد الهند، على الرغم من أن مسألة جاهزية رافينيا لا يزال هي الموضوع الرئيسي للمناقشة.

    ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقريرًا طبيًّا مفصَّلًا عقب إجراء فحوصات إضافية على فخذ اللاعب. وإذا استمرت الأعراض، فقد يُسمح له بالعودة مبكرًا إلى كاتالونيا لبدء عملية تعافيه.

    ومن خلال دعمه العلني لفينينيوس والتقليل من شأن خطورة غياب رافينيا، يحاول أنشيلوتي الحفاظ على الانسجام داخل المعسكر.

    ويمر «السيليساو» حالياً بمرحلة انتقالية تحت قيادته، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين دمج المواهب الشابة مثل إستيفاو وإندريك مع التسلسل الهرمي الراسخ للفريق.