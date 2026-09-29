بعث برسالة هامة لبرشلونة عن رافينيا .. أنشيلوتي : سأصبر على فينيسيوس لأنه يستحق ذلك!

في حين ساد جو من الدعم حول فينيسيوس، إلا أن القلق يسيطر بشكل كبير بشأن رافينيا. فقد كان مهاجم برشلونة من أبرز اللاعبين في الشوط الأول، لا سيما بتسجيله ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتعديل النتيجة إلى 2-2 قبل نهاية الشوط الأول.
ومع ذلك، لم يشارك في الشوط الثاني، حيث حل محله إندريك لاعب ريال مدريد. وأشارت التقارير في البداية إلى أن رافينيا شعر بألم في فخذه الأيمن، وهي المنطقة التي عانى منها سابقًا.
ورغم المخاوف الأولية من غيابه لفترة طويلة، صدرت بعض التصريحات المطمئنة من دكة البدلاء بشأن سبب التبديل.
وشرح المدرب أسباب قراره قائلاً: «رافينيا لم يكن مصاباً، كان يشعر فقط ببعض الانزعاج، واضطررت إلى استبداله حتى يتمكن من الراحة. وبمجرد وصول التقرير الطبي، سنقرر ما إذا كنا سنعيده إلى برشلونة أم سنبقيه معنا ونرى ما يمكننا فعله. اضطررتُ إلى سؤاله عما إذا كان مصابًا، لكن رده كان: «أنا بخير»."