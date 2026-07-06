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محمود خالد

بعد اتهامه بالتهرب .. فينيسيوس يكشف سبب تخليه عن ركلة الجزاء أمام النرويج!

فينيسيوس جونيور
البرازيل
النرويج
كأس العالم

البرازيل تودع كأس العالم..

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ردًا على الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من المسؤولية، على خلفية لقطته مع ركلة جزاء "السليساو"، أمام النرويج، في ليلة وداع كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل انتهت رحلته في مونديال أمريكا الشمالية، بعد مغادرته لدور الـ16، بالخسارة أمام النرويج بنتيجة (1-2)، على ملعب ميتلايف، فيما تأهل أحفاد الفايكنج، إلى ربع النهائي، ليضربوا موعدًا ناريًا مع إنجلترا.

ثنائية تكفّل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90.

في المقابل، نجح نيمار جونيور في تسجيل هدف تقليص الفارق للبرازيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، بينما أهدر برونو جيماريش جزائية أخرى في الدقيقة 14.

  • اتهامات بالتهرب في لحظة حاسمة

    وكانت اللقطة الأكثر جدلًا في المباراة، حينما حصل المنتخب البرازيلي على فرصة مثالية للتقدم مبكرًا، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء، على إثر إعاقة ماتيوس كونيا داخل المنطقة.

    وبينما انتظر الجميع أن يتوجه فينيسيوس بالكرة، لتنفيذ الركلة الجزائية، فوجئوا به يمنحها إلى زميله برونو جيماريش، والذي تسبب في إهدار الركلة، بعد تألق الحارس نيلاند في التصدي لها، في الدقيقة الرابعة عشرة.

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    نجم الريال يدافع عن نفسه

    وخرج فينيسيوس للدفاع عن نفسه، أمام الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب في تلك اللقطة، حيث أكد، في مقابلة بعد المباراة، أن تنفيذ برونو جيماريش للركلة الجزائية، كان بقرار من المدرب كارلو أنشيلوتي، وأنه كان بإمكانه تسديدها لو تم اختياره.

    وقال نجم ريال مدريد، إن المدرب هو الذي يختار من يسدد ركلة الجزاء، وقد وقع اختياره على برونو، مضيفًا "لم أكن مغرورًا قط، ولم أرغب أبدًا في أن أكون هداف البطولة، ولهذا السبب سددها برونو، لقد سدد ركلات أفضل مني، ولهذا السبب اختاره المدرب، هذا كل ما في الأمر، لم أتهرب من المسؤولية".

    واستطرد "انا أسدد ركلات الجزاء لريال مدريد عندما يختارني المدرب، سيقول الكثيرون إنني لم أرغب في ذلك، ولكنني لم أتهرب قط، وعلينا أن نستعد بشكل أفضل لكأس العالم المُقبلة".

    وشدد فيني على أنه لم يكن هناك أي نقاش بشأن لقطة ركلة الجزاء، وأنه كان القرار الصائب، ولكن لسوء الحظ أهدرها، متابعًا "هذه هي كرة القدم، علينا أن نرفع رؤسنا عاليًا، كل التقدير لبرونو على البطولة التي خاضها، للأسف، قد تشوّه ركلة الجزاء هذه مسيرته".

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    أنشيلوتي يكشف .. لماذا استبعد فينيسيوس؟

    وتطرق كارلو أنشيلوتي للحديث عن تفضيله لقائد نيوكاسل، عن فينيسيوس لتنفيذ ركلة الجزاء، قائلًا "لقد جمعنا إحصائيات من عام واحد للاعبين المنافسين ولاعبينا. أفضل مسدد لركلات الجزاء هو نيمار، ثم إيجور تياجو، ثم رافينيا، وبرونو جيماريش ومارتينيلي".

    وطبقًا لذلك، فقد أكد أنشيلوتي أنه وقع اختياره على برونو جيماريش، كونه الأفضل في الملعب لسداد ركلات الجزاء.

    وكان فينيسيوس جونيور قد سدد سبع ركلات جزاء مع ريال مدريد، خلال موسم 2025-2026، حيث سجل 5 منها وأهدر اثنتين، كما سجل جزائية مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية أمام غينيا، عام 2023.

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    نيمار يسجل في ليلة اعتزاله

    وبخلاف جزائية برونو جيماريش، فقد تم احتساب ركلة أخرى للبرازيل، سجل منها النجم البرازيلي نيمار جونيور، هدفه رقم 80 مع السليساو، إلا أنه لم يكن أكثر من حفظ ماء الوجه، في ليلة وداع منتخب بلاده لحلم النجمة السادسة في أرض الولايات المتحدة.

    وقال نيمار جونيور، عقب المباراة، "لقد حاولت، وحاولت، بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف، وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن".

    بتلك الكلمات، كشف نيمار عن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل، والتي انطلقت في عام 2010.

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