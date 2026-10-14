فينورد ضد كومو | فابريجاس يحرم نيكو باز من الرد على "تهميش" ليونيل ميسي .. وأنيس حاج موسى يحرجه ويضيق الخناق أكثر على الاتحاد!

حصد فينورد الهولندي أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال أوروبا 2026-27، على حساب كومو الإيطالي، بعدما بدت المباراة أنها متكافئة إلى حد ما.

الفريق الهولندي انتصر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، ليرتقي للمركز الـ20 "مؤقتًا" في جدول الترتيب.

الفريق الإيطالي تقدم أولًا بهدف أساني دياو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، لكن بعدها بدقيقتين، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف جيفاي زيشيال.

وفي الدقيقتين 52 و81، أحرز الجزائري أنيس حاج موسى وروبرت سانشيز "بالخطأ في مرماه"، ثنائية تقدم فينورد، قبل أن يقلص أنستاسيوس دوفيكاس الفارق بهدف ثاني لكومو في الدقيقة 3+90 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل كومو المركز الـ11 بفضل انتصاره في الجولة الأولى أمام لايبزيج، بينما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة فينورد وكومو، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



