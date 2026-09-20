من فينورد إلى الاتحاد: "شكرًا لحسن تعاونكم معنا!" .. أنيس حاج موسى يتحدى الجميع بإثبات الولاء والقواعد تحرمه من "هاتريك" أمام أوتريخت

يوم جديد من التألق للنجم الجزائري أنيس حاج موسى مع فينورد في الدوري الهولندي، حيث قاده اليوم الأحد، لتحقيق الفوز بخماسية نظيفة أمام أوتريخت، ضمن الجولة السابعة.

هذا الفوز هو الثالث على التوالي لكتيبة فينورد بالموسم الجاري من الدوري الهولندي 2026-27، ليتصدر جدول الترتيب "مؤقتًا" بـ17 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على آيندهوفن؛ محتل الوصافة، لكنه لعب مباراة أقل.

أما أوتريخت فقد تجمد رصيده عن خمس نقاط، يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ما قدمه النجم الجزائري أنيس حاج موسى في مواجهة فينورد وأوتريخت، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



