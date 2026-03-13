فينسنت كومباني ينتظر الضوء الأخضر من هاري كين لإعادة المهاجم المصاب إلى التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ

في مؤتمره الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح كومباني أن القرار النهائي بشأن مشاركة كين يعود إلى اللاعب نفسه. وقال مدرب بايرن: "إذا أشار هاري إلى أنه قادر على اللعب، فسوف يلعب".

كما تحدث المدافع السابق لمانشستر سيتي عن مشاكل اللياقة البدنية العامة للفريق، حيث تعرض ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا وجوناس أوربيغ للإصابة في المباراة السابقة. وعلق قائلاً: "كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ. هذه ليست إصابات طويلة الأمد؛ الأمر محبط لللاعبين فقط لأنهم يتمنون المشاركة. يمكنك أن تكون محترفًا بقدر ما تريد، لكن عليك أيضًا أن تحترم حقيقة أن الجسم لا يستجيب دائمًا بالطريقة التي تريدها".