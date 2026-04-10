AFP
ترجمه
فينسنت كومباني هو «عين العاصفة»، حيث قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن المدرب «يجعل كل لاعب أفضل»
قيادة بايرن تشيد بالتأثير الفوري الذي أحدثه كومباني
أثبت كومباني نفسه كشخصية محورية في بايرن ميونيخ، وحظي بدعم قوي من إدارة النادي بفضل التحول الذي أشرف عليه في ملعب أليانز أرينا. يُنسب إلى المدرب البلجيكي، الذي يخوض الآن موسمه الثاني مع عملاق الدوري الألماني، الفضل في إحياء أسلوب لعب الفريق والأجواء داخل المجموعة. ووصف دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، كومباني بأنه قوة استقرار داخل النادي، مشدداً على كيف ساعدت قيادته في توجيه الفريق خلال ضغوط المنافسة على مستوى النخبة. ووفقاً لدريسن، فقد اكتسبت شخصية المدرب وسلطته احتراماً واسعاً في أوساط كرة القدم الأوروبية.
"عين العاصفة"
في حديثه إلى موقع «أبسولوت بايرن»، استخدم دريسن استعارة مفعمة بالحيوية لوصف تأثير المدرب على الفريق.
وأوضح قائلاً: "بفضل شخصيته وخبرته المهنية وسلطته الطبيعية، نال احتراماً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا بسرعة. يؤكد فينسنت أنه يريد فريقاً يتمتع بقوة الإعصار – وبالنسبة لي، فهو عين العاصفة. كما أن الهدوء الذي ينبعث منه يساعد الفريق في المراحل الأكثر صعوبة".
"كومباني هو رصيد كبير لبايرن ميونيخ – كمدرب وكشخص. لقد أعاد متعة اللعب وفرحه، وهو يجعل كل لاعب محترف أفضل، ولاعبونا يثقون به".
بايرن يسعى لتحقيق النجاح على ثلاث جبهات
يأتي تأثير كومباني في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يتنافس بايرن ميونيخ على الألقاب الكبرى في عدة مسابقات. ويحتل «الروتين» حالياً صدارة جدول الدوري الألماني برصيد 73 نقطة من 28 مباراة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
على الصعيد الأوروبي، عزز بايرن ميونيخ فرصه في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 خارج أرضه على ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي. أعطت أهداف لويس دياز وهاري كين الفريق الألماني ميزة قيّمة قبل مباراة الإياب في ميونيخ. كما لا يزال الفريق في منافسات كأس ألمانيا، مما يبقي آماله حية في تحقيق ثلاثية تاريخية إذا استمر أداؤه المثير للإعجاب.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تتجه أنظار بايرن ميونيخ الآن مرة أخرى إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد الفريق لمواجهة سانت باولي في الدوري الألماني هذا الأسبوع، قبل أن يعود لتركيز اهتمامه على الساحة الأوروبية. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم 15 أبريل في ملعب أليانز أرينا، حيث سيحاول فريق كومباني الحفاظ على الميزة التي حققها في مباراة الذهاب وتأمين مكانه في الدور نصف النهائي.
مع اقتراب سباق لقب الدوري الألماني من نهايته واقتراب مباريات الأدوار الإقصائية في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، ستكون الأسابيع المقبلة فترة حاسمة لكومباني وفريقه بايرن.