فيكتور جيوكيريس يلقي باللوم على "ملعب جاف" في هزيمة أرسنال على أرضه، بينما يفتح بورنموث الباب على مصراعيه أمام المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
الصراع على اللقب مفتوح على مصراعيه بعد المفاجأة التي أحدثتها «إماراتس»
ساد الصمت على ملعب الإمارات يوم السبت، حيث تعرض أرسنال لخسارته الثالثة في أربع مباريات، بعد هزيمته 2-1 أمام فريق بورنموث الذي أظهر صمودًا كبيرًا. وترك هذا النتيجة النادي اللندني الشمالي في موقف حرج، حيث أصبح لدى مانشستر سيتي الآن فرصة لتقليص الفارق في صدارة الترتيب عندما يواجه تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.
افتتح جونيور كروبي التسجيل للزوار في الدقيقة 17، لكن أرسنال حصل على فرصة للعودة إلى المباراة عندما تم الحكم على رايان كريستي بلمس الكرة بيده داخل المنطقة. تقدم جيوكيريس وسجل ركلة جزاء قوية لتعادل النتيجة، لكن هدف أليكس سكوت في الشوط الثاني ضمن لفريق أندوني إيراولا الخروج بثلاث نقاط.
يشير جيوكيريس إلى السطح
بعد صافرة النهاية، قدم اللاعب الدولي السويدي جيوكيريس تقييماً مثيراً للجدل حول أسباب معاناة متصدر الدوري في إيجاد إيقاعه. وفي حديثه لبرنامج «ماتش أوف ذا داي» علىقناة بي بي سي، أقر المهاجم بأن بورنموث كان خطيراً، لكنه ادعى أن الظروف في ملعب الإمارات لعبت دوراً في الهزيمة.
وقال جيوكيريس: "إنهم جيدون في الهجمات المرتدة. لديهم لاعبون جيدون وقاموا ببعض التمريرات المتقنة. لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل. حصلنا على بعض الفرص في النهاية. كان الملعب جافاً بعض الشيء، وهذا لم يساعدنا. أنا واثق جداً. لا داعي لأن نعلق كثيراً بما حدث اليوم. علينا أن نتطلع إلى الأمام ونكون إيجابيين".
أرتيتا يعرب عن أسفه لـ"اللكمة في الوجه"
لم يتردد ميكيل أرتيتا في تقييمه للأداء، واصفاً الخسارة بأنها «إنذار قوي» لفريقه. وأقر المدرب الإسباني بأن فريقه افتقر إلى الحسم المطلوب للتغلب على فريق بورنموث الذي لم يخسر في آخر 11 مباراة.
وقال أرتيتا لشبكة TNT Sports: "[كان الأمر] مخيباً للآمال. إنها ضربة قوية في الوجه، والأمر يتعلق بكيفية رد فعلنا الآن. إنهم فريق لم يخسر منذ 11 مباراة لسبب ما - لقد قاموا بالكثير من الأمور بشكل صحيح. كنا بعيدين كل البعد عن الكفاءة. أول فرصة أتيحت لهم للهجوم على منطقة الجزاء، كانت كرة مرتدة، وتصرف دفاعي سيئ، وأسفرت عن هدف. هذا شيء علينا أن نتعافى منه. في الشوط الثاني، تتوقع مباراة مختلفة. قمنا بالكثير من الأمور الغريبة اليوم. كنا متسقين للغاية. هذا يمكن أن يحدث - هذه هي كرة القدم".
سبعة أيام لإنقاذ الموسم
ورغم أن هذه الهزيمة تُبقي «الأرسنال» متقدماً بفارق تسع نقاط على «مانشستر سيتي»، فإن سباق اللقب قد ينقلب لصالح فريق بيب جوارديولا، الذي لا يزال أمامه مباراتان مؤثرتان مؤجلتان، ويستضيف «المدفعجية» على ملعب «إيتيهاد» في نهاية الأسبوع المقبل. مع قلة الوقت المتاح لتضميد الجراح، يواجه أرسنال الآن أسبوعاً حاسماً في الموسم: مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذات الرهان الكبير ضد سبورتنج لشبونة، تليها المباراة التي قد تحسم اللقب في مانشستر. يجب على فريق أرتيتا أن يستعيد صلابته الدفاعية ودقته التهديفية على الفور لمنع أحلامه باللقب من أن تتبخر في غضون سبعة أيام فقط.