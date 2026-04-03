فيكتور جيوكيريس يحذو حذو كيليان مبابي وكول بالمر بتسجيل علامة تجارية لاحتفاله الشهير بالهدف وهو يرتدي قناعه
احتفال محمي رسمياً
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة «إكسبريسن»، نجح ممثلو جيوكيريس في التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية لاحتفاله الشهير، وقد تمت الموافقة على الطلب رسميًا في منتصف سبتمبر. وتؤكد هذه الأخبار، التي نقلها أيضًا فابريزيو رومانو، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد قدم الطلب إلى المكتب الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) في أوائل العام الماضي لمنع أطراف ثالثة من الاستغلال التجاري لصورته. وتعكس هذه الخطوة القانونية الاستراتيجيات التي اتبعها مبابي وبالمر، مما يضمن احتفاظ نجم أرسنال بالسيطرة الكاملة على كيفية استخدام "القناع" في المنتجات الترويجية والإعلانات.
تحليل متخصص حول تسجيل العلامات التجارية
أشار خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من حصول جيوكيريس على حقوق صورة معينة، فإن شكل تسجيله قد يختلف بشكل كبير عن العلامات الحركية التي يستخدمها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرون. وأشار لي كورتيس، محامي العلامات التجارية المعتمد في شركة HGF، إلى أن تسجيل صورة واحدة بدلاً من حركة كاملة قد يؤثر على قوة الحماية.
وأوضح كورتيس: "تُظهر العلامة الحركية الاحتفال بأكمله، وليس مجرد لحظة واحدة. ولذلك، هناك تساؤل حول ما إذا كان تسجيل فيكتور جيوكيريس - باعتباره صورة لحظة واحدة بدلاً من الحركة الكاملة - قد يحد من حقوقه. ورغم أن الحصول على علامة حركية قد يكون أصعب من الحصول على علامة قائمة على صورة، إلا أن الأمر قد يستحق العناء في نهاية المطاف."
السيطرة على علامة تجارية قابلة للتسويق
أصبح اتجاه تسجيل الاحتفالات كعلامات تجارية عنصراً أساسياً في التسويق الرياضي المعاصر، حيث يتيح للاعبين حماية جوانبهم القابلة للتسويق من الاستخدام التجاري غير المصرح به. وأوضحت شركة المحاماة «ميلز آند ريف»، التي ساعدت بالمر في تقديم طلب مماثل، أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية المصالح المالية للاعب، وليس منع المشجعين أو زملائه من تقليد هذه الإيماءة.
وصرحت الشركة: "لم يكن الهدف هو منع الشخصيات الرياضية الأخرى، أو الأطفال في الملاعب، من أداء نفس الاحتفال أو احتفال مشابه. بل كان الهدف هو وضع كول في وضع أفضل للتحكم في كيفية استغلال الآخرين تجاريًا لاسمه ولقبه وصورته واحتفاله بالأهداف - وجميعها جوانب قابلة للتسويق بدرجة كبيرة لعلامته التجارية الشخصية."
مسرح كأس العالم في انتظارنا
سيحظى مهاجم أرسنال بمنصة عالمية مثالية لعرض علامته التجارية التي حصل على حقوقها مؤخرًا هذا الصيف، حيث سيقود المنتخب السويدي في كأس العالم 2026. وستوفر مشاركاته المقبلة مع «المدفعجية» فرصًا إضافية لتعزيز مكانته العالمية، في الوقت الذي يسعى فيه لقيادة كل من ناديه ومنتخب بلاده نحو تحقيق ألقاب كبرى في الأشهر المقبلة.