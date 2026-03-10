"ابن أحد أفضل سائقي أوبر في مدريد" .. صفقة ريال الجديدة نسخة من روبرتو كارلوس وقال "لا" لبرشلونة!

خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أراد ريال مدريد التعاقد مع ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، قبل أن يختار الأخير البقاء مع النادي البافاري، ليلجأ الميرينجي إلى ألفارو كاريراس الذي جاء من بنفيكا.

وعلى الرغم من وجود كاريراس وعودة فيرلان ميندي من الإصابة، إلا أن ريال يواصل التخطيط لمستقبل مركز الظهير الأيسر، ومن هنا ظهرت فكرة التعاقد مع أوكوري، الذي يعتبر من أهم المواهب بمركزه في أوروبا.

صاحب الـ15 سنة يلعب حاليًا في أكاديمية ألافيس، ومن المقرر أن يبلغ عامه السادس عشر في مايو القادم، مما يعني أنه وقتها يمكنه التوقيع على أول عقد احترافي له في مسيرته.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن ريال مدريد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع اللاعب الشاب، رغم الاهتمام الشديد بالحصول على خدماته من برشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ويوفنتوس.

ديبورتيفو ألافيس حاول الاحتفاظ باللاعب لأطول فترة ممكنة، لإيمان النادي بقدراته وإمكانية الاستفادة من بيعه بمقابل مادي ضخم في المستقبل، وتقدم بعرض يضمن تصعيده للفريق الأول بشكل أسرع.

ولكن فكرة اللعب لريال مدريد كان من المستحيل رفضها، ليتوصل اللاعب لاتفاق نهائي مع الميرينجي، وسط توقعات بأن تثير كل الأمور على ما يُرام بسبب العلاقة الجيدة بين الطرفين.