بين قلة الحيلة ومبدأ الرفض ليس إهانة!.. قصة فيكتور أوسيمين تؤكد "الهلال لم يعد أكبر من أي لاعب"

"الهلال أكبر من أي لاعب".. تصريح أيقوني ارتبط برئيس النادي السابق فهد بن نافل؛ الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم لكتابة المجد، سواء محليًا وقاريًا أو حتى عالميًا.

ابن نافل قال هذا التصريح الأيقوني، تعليقًا على رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى الهلال، صيف عام 2023؛ حيث فضل وقتها الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكلٍ رسمي.

لكن ما حدث بعد ذلك، في سوق انتقالات عملاق الرياض؛ يجعلنا نتساءل: "هل الهلال أكبر من أي لاعب فعلًا؟!".

سبب هذا السؤال، هو أن الزعيم الهلالي تفاوض عدة مرات، مع نجوم عالميين قاموا برفضه سابقًا؛ على رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

أوسيمين الذي رفض الهلال عدة مرات، في العامين الماضيين؛ عاد مجلس الإدارة لمفاوضته مجددًا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

إلا أن مصدر مقرب من المهاجم النيجيري، رد في تصريحات مع موقع "winwin" مساء اليوم الأربعاء، على مفاوضات الهلال الجديدة مع اللاعب؛ بالقول: "مستحيل أن ينتقل أوسيمين إلى الهلال في الصيف الحالي".

ومن رد المصدر المقرب من أوسيمين؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، نقاط مهمة عن إصرار الهلال على التفاوض مع اللاعبين الذين رفضوه سابقًا..