فيكتور أوسيمين متأكد من أن غلطة سراي "يمكن أن يؤذي" ليفربول في أنفيلد، حيث يتألق المهاجم النجم بعد فوزه في مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا

حصل غلطة سراي على ميزة صغيرة لكنها مهمة في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول 1-0 في ملعب RAMS Park الذي كان يهتز من البداية إلى النهاية. واصل بطل تركيا سجله الرائع مؤخرًا ضد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا فوزه الثالث على التوالي على الريدز في المسابقات الأوروبية. كانت أمسية تميزت بالانضباط التكتيكي والعاطفة الجامحة، حيث أثبت الأسود أنه يمكنهم مواجهة نخبة القارة.

وصلت الأجواء إلى ذروتها قبل انطلاق المباراة، حيث كشف مشجعو الفريق المضيف عن عرض مذهل أثر في اللاعبين بشكل واضح. انفجر أوسيمهن بالبكاء عندما شاهد العرض الراقص المخصص للفريق، وهي اللحظة التي حددت نغمة ليلة عالية الكثافة والعاطفة في اسطنبول.