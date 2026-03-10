فيكتور أوسيمهن لاعب جيد بما يكفي للعب في فرق النخبة الأوروبية، لكن هل فوت مهاجم غلطة سراي فرصته بالفعل للانضمام إلى أحد الفرق المتنافسة في دوري أبطال أوروبا؟

انتقل المهاجم في البداية إلى رامز بارك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لذا كان من المفترض أن انتقاله الكبير قد تم تأجيله فقط وأن أحد أندية النخبة الأوروبية سيتعاقد معه في الصيف التالي، خاصة أنه سجل 37 هدفًا في 41 مباراة مع غالا. ومرة أخرى، لم تنقض أي من الأندية الكبرى في القارة على أوسيمهن، على الرغم من انخفاض قيمة شرطه الجزائي من 120 مليون يورو (104 مليون جنيه إسترليني/138 مليون دولار) إلى 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/87 مليون دولار). ونتيجة لذلك، قرر توقيع عقد دائم مع غالا - وقد نجح الانتقال بشكل جيد للغاية لكلا الطرفين.
قبل مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء مع ليفربول، سجل أوسيمهن نفس عدد الأهداف التي سجلها إرلينج هالاند (سبعة) في مسابقة هذا الموسم، ومع ذلك لم تهدأ التكهنات حول مستقبل المهاجم.
فهل سيتم التعاقد مع أوسيمهن في الصيف المقبل من قبل أحد الأندية الأوروبية الكبرى؟ أم أنه سيقضي بقية سنوات ذروة مسيرته في اسطنبول؟