Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

فيكتور أوسيمهن لاعب جيد بما يكفي للعب في فرق النخبة الأوروبية، لكن هل فوت مهاجم غلطة سراي فرصته بالفعل للانضمام إلى أحد الفرق المتنافسة في دوري أبطال أوروبا؟

لقد مر أكثر من عامين منذ أن كشف فيكتور أوسيمهن أنه اتخذ قراره بشأن النادي الذي سينضم إليه بعد نابولي. وبعد ثلاثة أيام فقط، كشف رئيس نادي بارتينوبي أوريليو دي لورينتيس أن المهاجم "سينتقل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز". لكن أوسيمهن انتهى به المطاف في اسطنبول حيث يلعب لغالطة سراي، أكبر فريق في تركيا، ولكنه ليس بالضبط الوجهة التي كان يفكر فيها اللاعب الدولي النيجيري عندما أعلن عن نيته مغادرة نابولي.

انتقل المهاجم في البداية إلى رامز بارك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لذا كان من المفترض أن انتقاله الكبير قد تم تأجيله فقط وأن أحد أندية النخبة الأوروبية سيتعاقد معه في الصيف التالي، خاصة أنه سجل 37 هدفًا في 41 مباراة مع غالا. ومرة أخرى، لم تنقض أي من الأندية الكبرى في القارة على أوسيمهن، على الرغم من انخفاض قيمة شرطه الجزائي من 120 مليون يورو (104 مليون جنيه إسترليني/138 مليون دولار) إلى 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/87 مليون دولار). ونتيجة لذلك، قرر توقيع عقد دائم مع غالا - وقد نجح الانتقال بشكل جيد للغاية لكلا الطرفين.

قبل مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء مع ليفربول، سجل أوسيمهن نفس عدد الأهداف التي سجلها إرلينج هالاند (سبعة) في مسابقة هذا الموسم، ومع ذلك لم تهدأ التكهنات حول مستقبل المهاجم.

فهل سيتم التعاقد مع أوسيمهن في الصيف المقبل من قبل أحد الأندية الأوروبية الكبرى؟ أم أنه سيقضي بقية سنوات ذروة مسيرته في اسطنبول؟

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    "كل من له صلة بنابولي يجعلني أطير"

    لم يكن هناك أي شك في قدرات أوسيمهن منذ أن قاد نيجيريا للفوز بكأس العالم تحت 17 عامًا في 2015 بتسجيله 10 أهداف في سبع مباريات. ربما أعاقت الإصابات والتغييرات المستمرة في الجهاز الفني تقدمه في فولفسبورغ، لكنه انضم إلى ليل بعد فترة إعارة مثمرة في شارلروا في 2018-19، وجذب انتباه مدرب ليفربول آنذاك يورغن كلوب بنهاية موسمه الأول في فرنسا.

    لكن نابولي كان الفريق الوحيد المستعد لجعل أوسيمهن أغلى لاعب أفريقي في تاريخ كرة القدم، حيث دفع ليل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/81 مليون دولار) مقابل المهاجم في يوليو 2020. شكك الكثير من الخبراء في هذا المبلغ القياسي للنادي، لكنه أثبت أنه مال أنفق بشكل جيد للغاية، حيث أنهى أوسيمهن الموسم كأفضل هداف، بينما فاز بارتيبيني بلقبه الثالث في الدوري الإيطالي - والأول منذ أيام دييجو مارادونا.

    في تلك المرحلة، كان أوسيمهن قد حقق مكانة أيقونية في نابولي. كطفل نشأ في فقر مدقع في لاغوس، احتضنه سكان نابولي كواحد منهم.

    قال أوسيمهن لـ BBC Sport Africa: "الحب الذي أتلقاه هائل. النادي والمدينة والمشجعون وكل من له صلة بنابولي يجعلني أطير من الفرح".

    لكن للأسف، انتهت قصة حب أوسيمهن ونابولي بطلاق مرير وطويل.

  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    "لم يعتذر أحد علناً"

    بدأ كل شيء بمقطع فيديو على تيك توك كان من المفترض أن يكون مضحكًا، لكنه كان في الواقع مسيئًا، حيث قرر قسم التواصل الاجتماعي في نابولي بشكل غريب السخرية من أوسيمهن لفشله في تسجيل ركلة جزاء في مباراة تعادل 0-0 مع بولونيا في 24 سبتمبر 2023.

    "أشعر بالأسف تجاه المشجعين، أيضًا لأنني لم أتحدث أبدًا عما حدث من قبل"، كشف المهاجم في مقابلة مع صحيفة Gazzetta dello Sport الشهر الماضي. "بعضهم جاء إلى منزلي يطلب تفسيرًا. طلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني. بعد أن نشر نابولي ذلك الفيديو على TikTok، انكسر شيء ما.

    "يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. نابولي فعل ذلك معي فقط، مع بعض التلميحات أيضًا. كنت ضحية إهانات عنصرية، واتخذت قراري. أردت الرحيل. حذفت صوري وأنا أرتدي قميص نابولي من حسابي على إنستغرام، واستغلوا الفرصة لتأليب المشجعين ضدي. وأنا أعتبر أن ابنتي نابولية أكثر منها نيجيرية.

    "لم يعتذر أحد علنًا عما حدث. بعد ذلك الفيديو الشهير، اتصل بي إدواردو دي لورينتيس عدة مرات. هذا كل شيء. في غضون ذلك، انتشرت شائعات بأنني تأخرت عن التدريب، وأنني تشاجرت مع زملائي في الفريق. كلها أكاذيب. أنا آسف للجماهير، لكنني أتفهمهم وأحترمهم: فهم يدعمون النادي مهما حدث. بالنسبة لهم، نابولي يأتي قبل كل شيء".

    كان أوسيمهن مستاءً بشدة من طريقة نابولي في التعامل مع مفاوضات الانتقالات خلال صيف 2025 - ولا سيما فشل الانتقال المقترح إلى الأهلي، الذي انسحب من طاولة المفاوضات بعد أن زاد النادي الإيطالي سعره المطلوب في اللحظة الأخيرة.

    وقال: "كان بيننا اتفاق شرف، لكن الطرف الآخر لم يحترمه بالكامل. حاولوا إرسالي للعب في أي مكان، لكنهم عاملوني كالكلب. اذهب إلى هنا، اذهب إلى هناك، افعل هذا، افعل ذاك. عملت بجد لبناء مسيرتي، ولم أستطع قبول هذا النوع من المعاملة. أنا لست دمية".

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    تحفظات الأندية الإنجليزية

    ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن آمال أوسيمهن في الانتقال إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية قد أعاقتها مطالبه المالية الباهظة.

    كما قال خبير سوق الانتقالات بن جاكوبس لموقع GOAL: "كان تشيلسي أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع أوسيمهن في عام 2024، لكنهم كانوا بحاجة إلى أن يتناسب مع هيكل الرواتب القائم على الحوافز. لذلك، لم يكن الأمر يتعلق بالرقم فحسب، بل كان يتعلق بقبول أوسيمهن بخفض راتبه إذا لم يتأهل تشيلسي، على سبيل المثال، إلى دوري أبطال أوروبا. لم يكن مستعدًا للقيام بذلك، لذا لعبت الأمور المالية دورًا في منع انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

    وقال جاكوبس أيضًا إن هناك رأيًا سائدًا في إنجلترا بأن أوسيمهن قد يكون له تأثير سلبي في غرفة الملابس.

    وأضاف جاكوبس: "لا أحد يقول إن أوسيمهن شخص سيئ، لكن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تبحث عن لاعب يتناسب تمامًا مع فريق مليء بالمواهب الكبيرة والنجوم الكبار، وفي النهاية، كان هناك شعور بأن أوسيمهن ربما يكون الشخصية الخاطئة في هذا الصدد".

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    "النادي والمدينة التي أحبها"

    لا يزال هناك انطباع بأن أوسيمهن شخصية صعبة التعامل معها. في الواقع، ربما زاد هذا الانطباع قوة بعد مشاجرته مع زميله في المنتخب النيجيري أديمولا لوكمان على أرض الملعب خلال كأس الأمم الأفريقية.

    حتى أن أوسيمهن بدا محبطًا بعد فوز غالطة سراي المذهل 5-2 على يوفنتوس في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث بدا أن اللاعب رقم 9 كان منزعجًا لعدم تسجيله أي هدف في اسطنبول. ومع ذلك، يصر أوسيمهن على أنه ليس منزعجًا على الإطلاق في اسطنبول، بل إنه في الواقع ممتن للطريقة التي سارت بها الأمور بالنسبة له.

    وقال عن انتقاله إلى غالطة سراي، الذي يدفع له راتبًا سنويًا ثابتًا قدره 15 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني/17 مليون دولار) في الموسم الواحد، يمكن أن يرتفع إلى 21 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني/24 مليون دولار) صافيًا إذا تم تحقيق أهداف معينة: "لقد وجدت ناديًا ومدينة أحبها، لذا ربما كان ذلك ضربة حظ". 

    "بمجرد وصولك إلى اسطنبول، تفهم لماذا وقع كل من لعب هنا في حب الفريق والناس. لم أختبر شيئًا مثل هذا من قبل".

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    "أثبتت أن الجميع كانوا مخطئين"

    ليس من المستغرب أن يكون نادي غالا مغرماً بأوسيمهن بقدر ما هو مغرم بهم.

    وأشار نائب الرئيس عبد الله كافوكجو إلى ذلك قائلاً: "عندما اشتريناه، وصفه الكثيرون بأنه استثمار مجنون. أعتقد أن فيكتور أثبت أن الجميع كانوا مخطئين، بالنظر إلى أن قيمته تضاعفت. نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم ونريد تحقيق أهداف عظيمة معاً.

    "مع نابولي، كان شراء أوسيمهن معقدًا، لكن هذا أمر طبيعي عندما نتحدث عن أرقام عالية كهذه: كان دي لورينتيس قد حدد السعر، وعندما تقدمنا، أراد أن يتأكد من أننا قادرون على دفع كل هذا المبلغ. إن نجاحنا في ذلك هو مصدر فخر كبير، لأننا أظهرنا للجميع قوة نادينا".

    من المؤكد أن غالا جعلت بقية أوروبا تنتبه وتلاحظها من خلال استعراض قوتها المالية في سوق الانتقالات الصيفية. بالإضافة إلى التعاقد مع أوسيمهن، جلبت أيضًا اللاعبين البارزين إلكاي جوندوجان وليروي ساني برواتب كبيرة، وأنفقت أكثر من 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) على المدافع الإيفواري ويلفريد سينغو، و27.5 مليون يورو إضافية (24 مليون جنيه إسترليني/32 مليون دولار) على حارس مرمى تركيا أوغوركان كاكير لتأكيد طموح النادي في أن يصبح لاعباً رئيسياً في دوري أبطال أوروبا.

    وقال كافوكجو:"سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكن المشروع يسير على ما يرام. جماهيرنا منتشرة في جميع أنحاء العالم، وفي اسطنبول يستقر المرء بسرعة. عندما نقدم خطتنا للاعبين، يصعب عليهم رفض اللعب معنا".

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    الشائعات لن تختفي

    ومع ذلك، على الرغم من كل الكلام الطيب الذي يتبادله أوسيمهن وغالا عن بعضهما البعض، فإن الحديث عن الانتقال يزداد حدة. في الأسبوع الماضي فقط، زُعم أن بايرن ميونيخ قد حدده كبديل محتمل لهاري كين، بينما انتشرت شائعات في إسبانيا بأن برشلونة يعتبره بديلاً محتملاً لجوليان ألفاريز إذا لم يتمكنوا من إقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن اللاعب الأرجنتيني.

    لكن الحقيقة هي أنه على الرغم من أن كافوكجو محق تمامًا في القول إن قيمة أوسيمهن تضاعفت منذ وصوله، فإنه لا يوجد نادٍ أوروبي مستعد لدفع 150 مليون يورو مقابل لاعب لم يرغب في التعاقد معه مقابل نصف هذا المبلغ في الصيف الماضي.

    لأنه لم يتغير شيء في هذه الفترة. لا يزال أوسيمهن يسجل الأهداف، لكنه لا يزال يُنظر إليه على أنه شخصية سريعة الغضب ولديه سجل إصابات متقلب. من الواضح أنه لاعب كرة قدم رائع. وهو يعلم ذلك أيضًا. ومن الواضح أنه سينتهز الفرصة للانضمام إلى أحد أعظم الأندية في عالم كرة القدم. حتى أنه اعترف بعد فوز غالطة سراي على يوفنتوس في مباراة الملحق أنه سيكون "شرفًا" له أن يمثل البيانكونيري. 

    ومرة أخرى، لا يوجد فريق في إيطاليا يستطيع تحمل تكلفة أوسيمهن، وبعمر 27 عامًا، أصبح بعيدًا عن الانضمام إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر مما كان عليه قبل عامين.

    لذلك، على الرغم من أنه قد يقدم تذكيرًا آخر بجودته العالمية ضد ليفربول يوم الثلاثاء، إلا أنه يبدو أن فرصته لتمثيل أحد الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا قد فاتته بالفعل.

