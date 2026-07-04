فوضى عارمة وانتقادات حادة .. فيفا يحسم موقفه من تغيير موعد قمة المكسيك وإنجلترا

وأفادت مصادر لـ«بي بي سي سبورت» أن أنباء التغيير المقترح أثارت غضبًا شديدًا لدى المسؤولين الإنجليز والمكسيكيين على حد سواء، في حين أشار موقع «ذا أثليتيك» إلى أن المخاوف المتعلقة بالطقس كانت مجرد مسألة ثانوية، على الرغم من توقعات الخبير آرون مينتكوفسكي بأن يكون اليوم صيفيًّا عاديًّا.

ورغم أن القادة التنفيذيين شعروا بالغضب في السر جراء هذا الاضطراب المفاجئ، إلا أن اللاعبين ظلوا مركزين على مهامهم المباشرة داخل الملعب. وقال ماركوس راشفورد: «أعتقد أن طريقة استعدادنا للمباراة لن تتغير بالنسبة لنا. يجب أن تظل كما هي. هذا الوضع ليس مثالياً».

وأضاف مورجان روجرز: «سنكون جاهزين بغض النظر عن الوقت. نحن نتطلع إلى المباراة مهما كان الوقت».

وقال مدرب المكسيك خافيير أجيري: «علينا تغيير كل شيء. الأمر ليس أن [استعدادات المكسيك] قد أُفسدت تمامًا، لكنها كادت أن تُفسد، لأننا مضطرون إلى التنازل عن ست ساعات كنا قد خططنا لها. ومن الواضح أننا سنلتزم بقرارات الفيفا. لا يعجبني هذا الأمر على الإطلاق، ولا يعجب لاعبي فريقي أيضًا. لم يطلبوا رأيي حتى. الفيفا تنظم، والفيفا تقرر، وأنا ألتزم. سنتكيف، ولا توجد أعذار، وعلينا أن نلعب ونفوز."