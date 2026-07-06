خوفًا من ألاعيب المكسيك .. تدخل حكومي جديد فرض نفسه على كأس العالم 2026

في خطوة درامية جرت وراء الكواليس، تدخل ستارمر شخصيًا لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من تقديم موعد انطلاق مباراة إنجلترا الحاسمة في دور الـ16 على ملعب «أزتيكا».

وكان فيفا قد فكر في نقل المباراة من موعدها المقرر في الساعة 1 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة - 3 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة - إلى الساعة 7 مساءً - 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة - بسبب مخاوف من ظروف جوية غير عادية، لكن رئيس الوزراء شك في أن الأمر قد يكون حيلة تكتيكية من جانب المعسكر المكسيكي، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن».

وقام زعيم حزب العمال المنتهية ولايته بهذا التدخل الدبلوماسي بعد أن نبهه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى احتمال حدوث تضارب في الجدول الزمني.